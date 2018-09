Contrefaçon de pièces détachées de véhicules : Découverte d’un atelier à Oran

Les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran viennent de mettre fin aux agissements de deux malfaiteurs impliqués dans des affaires de vol et de trafic international de véhicules, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité. Lors d’un point de presse organisé au siège de la sûreté de wilaya d’Oran, les responsables de la cellule de communication ont expliqué que les malfaiteurs utilisaient des cartes électroniques pour mettre en marche les véhicules avant de les voler. Après de minutieuses investigations, les enquêteurs ont réussi à arrêter les deux mis en cause et à récupérer quatre véhicules dont deux faisant l’objet de recherches par Interpol. Les mêmes services ont précisé que les enquêteurs ont réussi à appréhender un individu, demeurant à l’étranger et son complice, tous deux spécialisés dans le vol et le trafic de véhicules, activant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en utilisant des outils modernes pour commettre leurs forfaits.

Les données techniques des véhicules volés sont ensuite falsifiées et les voitures sont alors transférées à l’étranger par l’utilisation de cartes grises étrangères falsifiées. Les enquêteurs ont également récupéré 11 cartes grises falsifiées et une somme d’un million de dinars, a-t-on ajouté de même source. Les deux individus seront présentés devant la justice.