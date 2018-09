Air Algérie : Acquisition de 20 avions à l’horizon 2020

La flotte d’Air Algérie est composée de 59 avions assurant des dessertes vers 43 destinations internationales dans 26 pays, outre 29 destinations locales.



«Dans sa vision liée au renouvellement de sa flotte, Air Algérie envisage d’acquérir pas moins de 20 nouveaux appareils à l’horizon 2020.» C’est ce qu’a révélé, hier, le chef de division des affaires générales de la compagnie aérienne nationale. Invité de l'émission «Kahwa w’journane» (Un café et un journal), sur Ennahar TV, Réda Toubal Seghir a fait savoir que cette opération s’inscrit, en fait, dans le cadre du développement de la compagnie, et cela dès réception du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger. «Ces acquisitions constituent l’objectif que s’est fixé la compagnie aérienne à court et à moyen termes, pour répondre au mieux aux attentes de nos voyageurs», a-t-il indiqué. Air Algérie compte, selon ce responsable, énormément sur le nouvel aéroport d’Alger, pour booster ses activités et proposer des services de qualité, notamment en ouvrant de nouvelles dessertes et acquérir de nouveaux appareils. «Le nouvel aéroport d’Alger, qui sera livré fin 2018, aura une capacité d’accueil de 10 millions de voyageurs par an. Cette infrastructure a été mise en place dans l’objectif d’en faire un hub. Ce qui ne peut qu’améliorer le rendement d’Air Algérie», a-t-il souligné, affirmant que la stratégie de développement de la compagnie est basée, essentiellement, sur la consolidation de sa part de marché sur le réseau habituel, sur le continent européen et sur les pays du Moyen-Orient, ainsi que sur le développement du tourisme domestique. Il a souligné également que la compagnie compte aussi développer les vols de transit. «Ce trafic ne représente que 3% du transport aérien, alors qu’il détient les deux tiers de l’activité de certaines compagnies du Moyen-Orient», a-t-il ajouté. À propos des retards, l’intervenant a confié que seulement 22% des vols ont été retardés, cet été. «La plupart des vols ont été retardés de 45 minutes à une heure en moyenne, les vols retardés de plus d'une heure ne sont pas nombreux», a-t-il assuré, non sans révéler que les vols les plus fréquents ont été programmés vers les villes françaises, avec 140.000 sièges qui ont été réservés. Il y a lieu de rappeler que le PDG d’Air Algérie avait indiqué que l’entreprise envisage d’acquérir 35 nouveaux avions de ligne d’ici l’an 2025. Quinze de ces avions seront utilisés pour étendre la flotte, tandis que les vingt autres sont appelés à remplacer les avions vieillissants de la flotte. Bakhouche Alleche a confirmé que parmi les 20 avions qui seront mis en «retraite», se trouvent huit ATR 72-500s. Pour les remplacer, Air Algérie compte commander le Bombardier CSeries (Série C), l’ATR 72-600 et des modèles du constructeur brésilien Embraer, non spécifiés par le DG de la compagnie. Les trois Boeing 767-300s seront également retirés graduellement dans un futur proche. Le Président-Directeur général d’Air Algérie a indiqué également que des pays comme le Tchad, le Cameroun, le Gabon et d’autres pays d’Afrique centrale font partie de sa liste de nouvelles destinations pour la compagnie aérienne. Bakhouche Alleche a également indiqué que la compagnie souhaite lancer des vols à destination de New York, mais qu’elle ne peut le faire tant que l’autorité de l’aviation civile ne sera pas certifiée par l’Administration américaine compétente dans ce domaine. En 2017, Air Algérie a assuré également le transport de près de deux millions de personnes sur les lignes intérieures, réalisant un chiffre d’affaires de 91 milliards de dinars, soit une augmentation de 3%.

Sarah A. Benali Cherif