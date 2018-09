Croissance économique mondiale : Le rôle moteur des pays émergents

« Les pays émergents constituent de plus en plus des joueurs clés de la croissance économique mondiale ainsi que leur influence sur les principales sociétés internationales », c’est ce qu’à indiqué Oxford Business Group dans sa dernière édition de l'Indice Fortune Global « 500 2018 ». En effet, les multinationales des marchés émergents, a précisé le rapport de l’OBG, « s'ouvrent sur le monde, et leur participation à l'Indice Fortune Global 500 connait une croissance remarquable ». À ce titre, la même source a rappelé que selon un rapport publié par l'Université Cornell en 2017, près du tiers des entreprises figurant sur la liste provenait des 20 principaux pays émergents du monde, soit trois fois plus que huit ans auparavant. L’OBG a fait savoir à cet effet que

« 354 entreprises représentent plus de 70% des sociétés répertoriées dans le cadre de cet Indice ». Il a ajouté que ces dernières se réfèrent désormais au cabinet international d'édition, de recherche et de conseil comme source d'information dans la gestion de leurs opérations, comparativement à 337 en 2017, soit 67%. Ce chiffre, note l’indice du groupe, est un signe fort que l’OBG constitue depuis longtemps une indispensable référence auprès des investisseurs à la recherche d’analyses complètes de l'économie des marchés émergents. A ce propos, le directeur des relations publiques et du contenu vidéo chez OBG, Marc-André de Blois, s'est dit ravi que davantage de grands acteurs fassent appel à l'expertise d'OBG pour une couverture économique complète. « Ces nouveaux abonnements sont le reflet de la réputation d'OBG comme fournisseur fiable d'informations sur les marchés émergents du monde entier. Cela est d'autant plus vrai que, après des années où les marchés émergents ont dominé l'histoire de la croissance mondiale, ils ont adopté un ton plus prudent », a-t-il dit, avant d’ajouter que malgré les pays émergents entrent dans un marché baissier, les sociétés figurant au classement de Fortune Global 500 reconnaissent le besoin de faire appel à des outils analytiques d'investissements de premier plan assimilables à une cartographie des tendances mondiales. L’analyse et la compréhension des enjeux d’Oxford Business Group à l’égard des développements économiques mondiaux nous permettent de livrer des informations et des analyses actuelles et précises. « Je suis ravi que notre base de lecteurs comprenne maintenant 354 des sociétés figurant dans l’Indice Fortune Global 500. Je n'ai aucun doute que les leaders économiques continueront à faire référence aux analyses exclusives publiées dans The Report lors de la prise de décisions d'investissement », a-t-il estimé. Il y a lieu de noter que l'indice Fortune Global 500 est une liste produite annuellement dans laquelle figure les 500 plus grandes sociétés du monde, classées selon leur chiffre d'affaires pour l'exercice financier se terminant le 31 mars. La dernière liste a été publiée le 20 juillet.

M. A. Z.