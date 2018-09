Hydrocarbures : L’offshore, un domaine quasiment inexploré

L’offshore algérien s’étale sur une longueur côtière de 1.200 km, et couvre une superficie d’environ 6% du domaine minier national.

Le domaine minier national est encore sous-exploité. Un constat établi par comparaison à la moyenne internationale basée sur le nombre de puits forés au km² sachant qu’en Algérie, la densité de forage est de 14 puits au km², alors que la moyenne mondiale tourne autour de 100 puits.

Dans un entretien paru dans la onzième édition de la revue «Algérie Energie», le Président du Comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT), précise que «cet indicateur à lui seul ne suffit pas, nous accusons un déficit conséquent en connaissance du domaine minier ». M. Arezki Hocini indique, à ce propos, que « la disparité dans la couverture en travaux de prospection d’exploration», est due aussi à «l’étendue du pays». Et de préciser que « certaines régions prolifiques ont connues une densité de forage et de travaux d’acquisition sismique plus importante que d’autres, notamment les provinces pétrolières qui assurent aujourd’hui l’essentiel de la production en hydrocarbures». En parallèle, plusieurs «régions demeurent encore sous explorées pour des raisons diverses», notamment « l’absence d’intérêt pétrolier, la complexité géologique et bien entendu l’opportunité économique compte tenu de l’éloignement par rapport aux infrastructures de surface pour le traitement et l’évacuation des effluents». En fait, «pour pouvoir couvrir une plus large surface de notre domaine minier, nous devons augmenter le nombre des opérateurs qui n’est pour l’instant que de 25 compagnies pétrolières, entre investisseurs et opérateurs, pour une superficie de plus de 1,5 million de km² dont 64% sont libres et peu ou non explorés » a-t-il souligné.

Aussi, faut-il savoir que, «la recherche des hydrocarbures est un processus long et risqué». Par conséquent, «Il faut savoir être patient et faire preuve de persévérance dans les efforts, entre les premiers travaux de prospection jusqu’à la mise production d’une découverte». Une autre donne à prendre en considération réside dans le fait que « le risque est un élément avec lequel les explorateurs s’accommodent parfaitement en tentant de le mesurer et de l’intégrer aux modèles de calculs économiques de plus en plus performants». Dans cette otique, le principal objectif qui guide l’action d’Alnaft consiste à «mettre en évidence de nouvelles réserves d’hydrocarbures sachant que le domaine minier algérien est vaste et présente encore de larges potentialités», a fait savoir M. Arezki Hocini. En ce qui concerne l’exploration en offshore, le Président du Comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures, admet que, ce segment du domaine minier national des hydrocarbures « demeure quasiment inexploré, avec seulement quelques travaux d’exploration et une couverture de données sismique limitée, comparativement au reste du plateau nord-africain». L’offshore algérien, a-t-il affirmé, «s’étale sur une longueur côtière de 1 200 km et couvre une superficie d’environ 6% du domaine minier». A ce propos, des conventions d’études ont été engagées avec «des compagnies pétrolières de renom et disposant d’une expérience avérée dans la conduite de projets en mer, pour évaluer le potentiel de l’offshore algérien». Actuellement quatre études sont en cours et les premiers résultats devraient être connus au dernier trimestre de l’année 2018, a-t-il annoncé.

Et d’ajouter que «Les résultats obtenus à ce jour montrent la présence de plusieurs opportunités associées soit à des constructions carbonatés, à des systèmes de cônes alluviaux, ou à des structures associées avec la tectonique salifère du Messénien». M. Arezki Hocini précise, à ce propos que, les études en question contribueront à «enrichir la connaissance sur cette partie du domaine minier, sur laquelle peu de travaux ont été réalisés jusqu’ici et qui devrait faire l’objet de plus d’intérêt pour cerner le potentiel en ressources en place en vue d’éventuels investissement si l’intérêt économique est vérifié bien entendu en gardant à l’esprit que les opérations en offshore et en particulier le forage se situent à un niveau d’investissement nettement plus important qu’à terre».

D. Akila