Fermeture du Marché des Trois-Horloges de Bab El-Oued à Alger : Bienvenue au marché Saïd-Touati

Le vieux marché couvert des Trois-Horloges dans le quartier populaire de Bab El-Oued, à Alger, a été démantelé hier matin. Dans quelques jours, les bulldozers passeront pour faire place nette. Les commerçants ont été avertis, il y a quelques jours, de cette opération par les représentants de la commune.

Chacun a reçu un document portant le numéro et l'emplacement exact des locaux flambant neufs du nouveau marché de la rue Saïd-Touati (Triolet). Désormais, l'ancien marché avec ses étals insalubres fit partie de l'histoire. Et les commerçants n'en sont que plus heureux de disposer de nouveaux locaux au marché du Triolet. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence, dans des conditions autrement meilleures.

Pour les riverains, c'est le grand soulagement. Désormais, ils peuvent se déplacer avec aisance, en cas d'urgence ou pas. Il y aura moins de bruits, moins de rats et moins mouches, et le quartier va renouer avec la propreté.

Selon des responsables, la décision de fermeture de ce marché qui date de l’époque coloniale intervient pour mettre fin à la situation chaotique qui sévissait, notamment du fait des amas de déchets générés par les vendeurs et de l'obstruction du trafic routier gagnant même les artères principales à grande circulation. Cette décision s’inscrit également dans le cadre de l'éradication du commerce informel.

