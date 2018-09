Hygiène de vie : Il n’est jamais tard pour bien faire

L’apparition du choléra fait certainement revenir les Algériens à de meilleurs sentiments lorsqu’il s’agit de la pertinente question d’hygiène. Le coriace et dangereux vibrion qui a semé la terreur depuis plusieurs semaines, est dû au je-m’en-foutisme, laxisme, voire négativisme de certaines personnes, face à l’insalubrité érigée en tradition jupitérienne, en bonne et due forme. Jamais le citoyen et même les officiels n’ont été aussi studieux et appliqués pour plaider la propreté des lieux ou encore veiller à la qualité de son assiette. La guerre à « l’intrus « qui a fait de gros de dégâts est déclarée par tous, sans exception. Et c’est tant mieux! La prise de conscience quant à l’importance de la propreté pour rester en bonne santé ou tout simplement bien dans notre vie quotidienne revient de plus belle pour occuper les devants de la scène dans toutes les discussions. On ne parle que du choléra. Les autres sujets perdent carrément la cote face à l’hygiène, devenu un thème d’actualité. Le droit à l’erreur n’est pas permis, se disent beaucoup qui découvrent ou redécouvrent, c’est selon, les vertus du volontariat, l’intérêt de l’élaboration d’une feuille de route ou même l’adoption d’une sorte de charte d’hygiène et de sécurité sanitaire au niveau des établissements éducatifs ; mesure adoptée, faut-il, le rappeler, par la tutelle, pour cette rentrée scolaire. Aujourd’hui, pour une fois, citoyens, responsables et représentants d’associations, pas forcément environnementales ou de quartiers, parlent le même langage et partagent le même souci, à savoir chasser le vibrion cholérique, en nettoyant, à l’intérieur comme à l’extérieur. Un représentant d’une association, qui a initié une action de nettoiement d’un espace nu dans un quartier, transformé carrément en grande décharge à ciel ouvert, nous dira que jeunes et moins jeunes avaient pris part à cette opération. Mieux encore, ils ont fini par comprendre qu’ils n’avaient pas besoin de gros moyens pour rendre à leurs quartiers leur fraîcheur.

C’est un fait, tout le monde a fini par admettre désormais que la prévention contre le choléra et autres maladies à transmission hydrique et alimentaire renvoient, avant tout, à l’adoption de comportements sains, tous les jours. Il n’y a pas de trêve pour des choses aussi sérieuses que la santé.

Samia D.