Clôture de la 32e édition du Camp arabe de scouts : Échange d’expériences

Inauguré le 25 août dernier, le 32e Camp arabe de Scouts, sous le slogan «Le rêve arabe», avec la participation de 19 pays arabes représentés par plus de 1.200 jeunes, et les États-Unis en tant qu’invité d’honneur, a été clôturé hier.

Cette édition, parrainée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est marquée par la présence, pour la première fois, de filles scouts, s’est tenue au Village africain de Sidi-Fredj. En collaboration avec l’Organisation scoute arabe, l’Algérie a accueilli ainsi, pour la 3e fois et au même lieu, cette manifestation considérée comme «le plus grand événement scout» du monde arabe.

Durant les dix derniers jours, diverses activités ont été concoctées par le comité d’organisation, et les nombreux hôtes de l’Algérie ont l’occasion d’apprécier des jeux, des visites éducatives et touristiques à Alger, Tipasa et Blida, des animations en mer et des conférences thématiques.

Le brassage d'un grand nombre de jeunes venus d'horizons divers permettra un échange d'expériences dans diverses disciplines. À chaque occasion, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Boualleg, a exhorté la jeunesse arabe à intensifier les efforts en vue consacrer l’union arabe et la consolidation des liens de fraternité et d’amitié pour promouvoir la société arabe et à œuvrer à la «diffusion de la culture de tolérance et de réconciliation nationale».

Hichem Hamza et Agences