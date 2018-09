Mascara : stage de formation pour les chasseurs

La Conservation des forêts de la wilaya de Mascara a organisé une formation de trois jours pour les chasseurs au niveau du centre de formation professionnelle Ould Kablia-Saliha, à laquelle 89 chasseurs, répartis entre les différentes associations de la Wilaya, ont pris part. La première session du stage, qui compte en principe quatre sessions, a été inaugurée par le Conservateur des forets en compagnie du président de la Fédération nationale des chasseurs. La formation porte un programme en vue de l’obtention de l’attestation d’habilitation pour le permis de chasse, sachant que pour l’obtention de ce document, le chasseur doit connaitre les espèces mammifères et d’oiseaux, notamment les principales espèces autorisées à la chasse et celles protégées qui sont en voie de disparition.

Comme on le sait, la chasse autrefois était réservée à des personnes privilégiées. Dans le contexte actuel, la notion de chasse consiste un prélèvement rationnel pour tirer le meilleur profit d’un patrimoine et préserver le capital, ainsi le chasseur contemporain s’est imposé une démarche qui le conduit a raccrocher son fusil après la pratique de la chasse pour gérer ce capital suivant des orientations.

La chasse en Algérie est interdite depuis 1990 pour des mesures sécuritaires, et depuis cette période, elle demeure en vigueur. ce répit associé à des conditions climatiques exceptionnelles a permis la reconstitution de la faune, en particulier la faune génétique. Durant ce stage, les spécialistes se sont appuyés sur l’application stricte de la déontologie de la chasse et se conformer aux règles la régissant. les intervenants ont axé leurs discours sur la protection de la faune et de la flore et la dénonciation des braconniers et ce, dans le but de préserver le capital gibier dont dispose notre wilaya et préserver nos forets de la destruction et surtout du feu. n’attendez pas d’être contrôlé par le forestier, la chasse est une passion qui doit répondre à la morale.