Négociations à l’ONU : Le partage des ressources génétiques marines au menu

Les ressources génétiques marines et la question de leur partage seront aujourd’hui au menu des négociations aux Nations unies sur la haute mer (à plus de 200 milles des côtes), qui couvre environ 46% de la surface de la planète, et non contrôlée par aucun Etat, ont rapporté dimanche, des médias. L'intérêt pour ces ressources restées jusque là inconnues, et longtemps négligées faute de la technologie nécessaire pour les exploiter, s'est amplifié à partir des années 1980. «Au cours des quinze dernières années, le nombre de dépôts de brevets internationaux liés à des espèces marines s'est envolé», selon une étude parue en juin dans la revue Science Advances, citée par l'AFP. Et la tendance va se poursuivre, avec un marché mondial des biotechnologies marines qui pourrait peser 6,4 milliards de dollars d'ici 2025. Actuellement, les entreprises privées sont à l'origine de 84% des dépôts de brevets sur les ressources marines génétiques, loin devant les universités (12%). Trois pays dominent le secteur : l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon. «Si la haute mer intéresse tant, c'est qu'»elle recouvre une diversité d'habitat extraordinaire et donc une biodiversité foisonnante», explique la biologiste Françoise Gaill, qui coordonne le conseil scientifique de la Plateforme océan et climat. Les océans sont considérés comme le berceau de la vie et les organismes vivants s'y sont développés et adaptés depuis plus longtemps que sur la terre ferme. Les abysses, longtemps considérés comme des espaces morts, regorgent de vie. Les conditions de vie dans les grands fonds marins — absence de lumière, fortes pressions, acidité importante, chaleurs extrêmes près des sources hydrothermales — ont conduit les animaux et les micro-organismes (bactéries, virus...) qui les peuplent à développer des caractéristiques particulières qui intéressent la médecine et la cosmétique.

Les fonds marins offrent une richesse génétique sans pareil, capable de donner naissance aux médicaments du futur. Mais leur exploitation se fait aujourd'hui sans contrôle, avec pour règle «premier arrivé, premier servi».