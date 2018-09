Promenade des Sablettes d’Alger : Plus de 200.000 visiteurs quotidiennement

La promenade des Sablettes d'Alger, qui s'étend sur une distance de 4,5 km, attire quotidiennement plus de 200.000 visiteurs de différentes wilayas, a-t-on appris, dimanche, auprès de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général de l'OPLA, Gamgani Lyes, a indiqué que «la promenade des Sablettes attire quotidiennement plus de 200.000 visiteurs de différentes catégories sociales, grâce aux diverses prestations offertes au niveau des espaces verts et des structures de divertissement en vue d'assurer repos et confort aux citoyens». «Les familles peuvent rester dans la promenade et bénéficier de ses prestations jusqu'à 03:00 du matin, d'autant plus que ce lieu connait une grande affluence de citoyens durant la nuit», a-t-il précisé. Après avoir souligné que l'accès à la promenade des Sablettes était gratuit, le responsable a fait savoir que toutes les catégories de la société pouvaient profiter de ce lieu récréatif grâce à des prestations adaptées à toutes les bourses. La promenade des Sablettes est dotée d'une plage et de piscines qui ont vu défiler plus de 60.000 estivants durant les mois de juillet et d'août, selon le responsable.

Pour ce qui est des parkings, M. Gamgani a fait savoir que ces structures, d'une capacité d'accueil de 2.400 places, accueillaient quotidiennement «8000 véhicules».

Un autre parking devrait être réceptionné prochainement d'une capacité d'accueil de 1.000 véhicules, a-t-il ajouté. La promenade des Sablettes compte plusieurs restaurants, fast-foods et un théâtre en plein air. Des vendeurs ambulants de jouets, de thé, vêtements et mets traditionnels (mhajeb et bourak) sont également présents. Des familles interrogées sur place ont exprimé leur satisfaction quant à ce lieu qui constitue le poumon d'Alger et un espace de distraction et de récréation privilégié, d'autant plus que la sécurité est garantie grâce à la présence de brigades de sûreté mobile et d'une unité de la protection civile.