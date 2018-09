Oran : Le TRO œuvre à promouvoir le théâtre de rue

Le théâtre régional Abdelkader- Alloula d’Oran a conclu des accords avec plusieurs associations locales pour multiplier les représentations de théâtre de rue, dans l’objectif de promouvoir ce genre artistique, a indiqué, samedi, à l’APS le directeur de cet établissement culturel. "Le TRO compte multiplier, dès la rentrée culturelle, les représentation de ce genre embryonnaire en Algérie, en s’associant à des évènements organisés par des associations locales", a précisé M. Mourad Senouci. "En plus de la rue, nous comptons accompagner les associations versées dans la protection du patrimoine, pour animer certains sites historiques", a souligné le même responsable, notant que les expériences menées dans ce registre, au cours de la saison théâtrale écoulée, ont été "très concluantes". Le TRO avait organisé des représentations de sa pièce de théâtre de rue "El Harraz", produite en mars 2018, en marge de la grande randonnée du 1er mai à Santa Cruz, en partenariat avec l’association "Bel horizon", et une autre en marge d’une visite guidée au quartier historique Sidi El Houari en juin. S’agissant des projets du TRO pour la production d’autres pièces dans ce genre, Mourad Senouci a indiqué que depuis le lancement d’"El Harraz", montée lors d’un atelier-production, son établissement a reçu plusieurs propositions et projets de la part de coopératives et des troupes théâtrales.

"Ces propositions sont en cours d’études", a-t-il soutenu, notant qu’il est possible de monter des spectacles de ce genre au courant de l’année car, ces productions n’exigent pas de grands moyens et des budgets réduits.