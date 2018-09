Incendie du Musée de Rio de Janeiro : Des collections et des archives de grande valeur réduites en cendre

L'énorme incendie ayant ravagé dimanche le Musée National de Rio de Janeiro s'est très rapidement propagé, réduisant en cendres des collections et des archives de grande valeur. aucune victime n'a été déplorée pour l'instant, ont rapporté, lundi, des médias. "Jusqu'à présent, il n'y a pas de rapports faisant état de victimes. Il (le feu) s'est propagé très rapidement. Il y a beaucoup de matières inflammables" dans le musée, a indiqué un porte-parole des pompiers de Rio de Janeiro, cité par l'AFP. Qualifié de "tragédie pour la culture", l'incendie d'origine encore inconnue, a débuté vers 19h30 locales (22h30 GMT) alors que le musée était fermé au public, réduisant en cendres des collections et des archives de grande valeur, ont indiqué les médias brésiliens.

Les images aériennes de TV Globo montrent le majestueux bâtiment, d'une superficie de 13.000 mètres carrés dans la partie nord de Rio de Janeiro, ravagé par d'immenses flammes pendant des heures. Malgré l'envoi rapide de pompiers, le feu a gagné les centaines de salles de cette institution culturelle et scientifique d'Amérique latine, détruisant tout sur son passage. Après plus de trois heures et demie de lutte, les pompiers n'ont toujours pas réussi à contenir l'incendie, selon des médias. Créé par le roi Jean VI et ouvert en 1818, ce joyau culturel, qui possède plus de 20 millions de pièces de valeur, compte parmi les musées les plus anciens et les plus prestigieux du Brésil.