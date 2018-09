Théâtre régional de Guelma : Deux nouvelles pièces

Le théâtre régional de Guelma Mahmoud- Triki a monté, au titre de l’année 2018, deux nouvelles pièces dont une pour enfants, a indiqué, dimanche, son directeur Rachid Djrourou. Qualifiée par ce responsable "d’immense travail artistique", la première pièce intitulée "Calédonia" sera présentée jeudi prochain en avant-première au théâtre régional de Constantine Mohamed Tahar-Fergani, a précisé le même responsable. Il a ajouté que la pièce "Calédonia", écrite par Djallel Khechab et mise en scène par Karim Boutchiche, est la première pièce algérienne à revisiter l’histoire de ces algériens spoliés de leurs terres par le colonialisme français et déportés en Nouvelle-Calédonie entre 1870 et 1871. Le spectacle d’une heure et quart est interprété par 15 comédiens et comédiennes et relate l’histoire de Abdallah, resté attaché à sa patrie, à son identité et à sa femme, Meriem, malgré la longue distance qui les sépare, a ajouté M. Djrourou. Le directeur du théâtre régional de Guelma s’est dit confiant quant à la réception critique de cette œuvre affirmant qu’entre le décor, les lumières, la musique ou encore les dialogues, "aucun détail artistique n’a été laissé au hasard pour la réussite de ce travail théâtral". La seconde pièce, destinée aux enfants, est intitulée "El Timtale El hazine" (la statue triste). écrite par Ali Tamart et mise en scène par Abbas Mohamed Islam, cette pièce se veut "un message universel appelant à l’amour et à l’humanité", selon la même source. D’une durée de 50 minutes, la pièce destinée aux 8-14 ans relate l’histoire d’une fille pauvre qui se retrouve un jour d’hiver à jouer du violon au pied d’une statue en or pour chanter ses déboires et sa misère. Harassée de fatigue, elle finira par s’écrouler et frôlera la mort par hypothermie avant que le souverain de la ville n’intervienne pour la sauver. Les deux pièces ont été produites après qu’une commission spécialisée du théâtre régional de Guelma ait trié un nombre important de textes écrits par des talentueux dramaturges issus de plusieurs wilayas du pays, selon Rachid Djrourou qui affirmé que le but tracé pour l’année 2018 est de produire deux pièces théâtrales de haute qualité.