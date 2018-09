Exposition d’origami, de Mohamed Kamel Eddine Maizia : L’art nippon de plier du papier

Pour la rentrée des classes, la galerie Ezzou’Art a opté pour une exposition d’origami, avec l’artiste origamiste Mohamed Kamel Eddine Maizia. Cet art japonais consiste à plier du papier et à créer des objets avec délicatesse et dextérité.

Chacun de nous a surement fait de l’origami dans sa vie. Etant petits, nos parents nous apprenaient à faire des bateaux, des avions, des chats ou des voitures en papier. Une fois grands, cet art a pris une autre ampleur, notamment en Asie, en Europe et en Amérique comme étant une nouvelle forme à part entière de l’art contemporain.

Si cet art fut révélé au grand public en 2007 grâce à la célèbre série télévisée américaine «Prison Break» où Michael Scofield excellait dans cet art pour faire passer ces messages dans une prison d’extrême sécurité, Mohamed Kamel Eddine Maizia, jeune à cette époque, fut impressionné par cet art, et depuis, il a eu à gagner des galons sur le chemin de la création.

Né à Alger en 1995, en deuxième année master à l’école nationale supérieure de statistiques et économies appliquées (ENSSEA), Mohamed Kamel Eddine Maizia est passionné par toutes les formes d’art, spécialement l’origami. Son implication dans le domaine s’est essentiellement faite grâce à sa patience, son imagination et sa créativité où il a pu reproduire, améliorer et même créer quelques origamis. Mohamed Kamel Eddine Maizia commença son aventure en tant qu’origamiste lors d’une compétition inter-lycées avec son lycée à Ain Benian en 2012.

Il a exposé en 2016 à Tlemcen et à Blida dans l’ancienne maison «Dar el Bey», au Bastion 23 en 2018 ainsi que dans de nombreuses expositions dans des clubs scientifiques et universitaires, à l’exemple d’une exposition et cours d’apprentissage de l’origami dans la Summer school à l’USTHB. Il a également eu la deuxième place dans l’événement SOS talent 2017 dans l’école HEC. Sur le plan international, Mohamed Kamel Eddine Maizia a exposé en Chine suite à une invitation par une professeure chinoise, Li Jian, et lors d’une cérémonie, il a eu droit à de chaleureux applaudissements du public et surtout chinois, impressionné par son travail.

Il fut surnommé «le jeune homme aux doigts agiles. sa dextérité et ses compétences font de lui un origamiste qualifié», peut-on lire dans un article publié le 12/11/2016 dans un site chinois. Il a présenté, le 11 février dernier, lors de la journée du nouvel an chinois, une démonstration dans laquelle il a réalisé un coq spécialement pour l’année du coq en Chine.

Kader Bentounes