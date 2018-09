Grand angle : Mettre fin aux dommages collatéraux

Jeudi à Genève, les belligérants yéménites, gouvernement et dirigeants du mouvement houthis, conviés par les Nations unies à des consultations indirectes, auront certainement à l’esprit tous les dommages collatéraux du conflit meurtrier qui ravage leur pays depuis 2015. D’autant que quelques jours avant cette rencontre, le 1er septembre exactement, c'est-à-dire près d’un mois après la frappe du 9 août qui a coûté la vie à 40 enfants et suscité l’indignation internationale, un rapport interne de la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen a reconnu sa responsabilité et admis des «erreurs» ayant conduit à ce carnage. L’une des «erreurs», selon le document, est qu’«un ordre avait été donné pour ne pas cibler le bus qui se trouvait au milieu de civils, mais cet ordre est arrivé en retard». L’autre «erreur» est que «la cible ne constituait pas un danger immédiat et que cibler le bus dans une zone résidentielle n’était pas justifié à ce moment-là». Mais pour les familles des victimes, la promesse de sanctions, à l’encontre des responsables, n’atténuera en rien la douleur de la perte d’un enfant ou d’un autre membre. Toutefois, le fait que cette reconnaissance par la coalition de sa responsabilité dans cet autre massacre de civils tombe quelques jours seulement avant le rendez-vous suisse est peut-être un signe à même d’inciter les parties en conflit à la réflexion sur les raisons qui les poussent à poursuivre cette guerre fratricide. On pourra toujours dire que ce qui se passe dans ce pays de la péninsule d’Arabie est avant tout une guerre par procuration que se livrent les deux puissances régionales que sont l’Arabie saoudite et l’Iran, mais il n’en demeure pas moins que sans la complicité des yéménites, cette guerre n’aurait pas eu lieu. Plus encore, peuvent-ils oublier que depuis mars 2015 qu’elle a fait quelque 10.000 morts et provoqué «la pire crise humanitaire» au monde selon l’ONU ? A la veille de cette réunion à Genève, le gouvernement a déclaré ne pas attendre grand-chose, reprochant aux Houthis de refuser de faire des concessions. «Nos attentes se limitent à la possibilité de progresser sur la question des prisonniers», a dit le ministre yéménite des Affaires étrangères. Mais pour le médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, cette rencontre est une opportunité à ne pas gâcher. «L'objectif de cette première série de consultations est de mieux cerner à quel point les deux parties sont prêtes à s'engager pour négocier dans le cadre fixé par le Conseil de sécurité de l'ONU», a aussi déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations unies. Griffiths espère ainsi relancer les négociations, au point mort depuis 2016. Mais si les deux parties yéménites ne mettent pas du leur, force est de craindre que son objectif ne sera pas atteint. Et l’ONU continuera à compter les victimes et évaluer l’étendue du drame.

Nadia K.