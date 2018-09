Soutien au président Boubacar Keita : Des milliers de maliens dans la rue

Des milliers de maliens ont marché dimanche afin de soutenir le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta, à la veille de la cérémonie officielle de sa prestation de serment pour un second mandat de cinq ans. Selon les autorités, des "dizaines de milliers" de maliens ont manifesté leur soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta, déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle, le 20 août dernier, par la Cour constitutionnelle. Le candidat IBK avait remporté 67,16 % des suffrages au second tour du 12 août, alors que l’ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé, avait obtenu 32,84 % des voix, selon la Cour constitutionnelle. "La Cour constitutionnelle a prononcé son verdict, tout le monde doit le respecter. C’est aussi ça la démocratie", a déclaré Idrissa Coulibaly, membre du Conseil national de la jeunesse du Mali, (CNJ), l’une des organisations ayant initiée cette marche. La cérémonie de prestation de serment pour un second mandat est prévue aujourd’hui 4 septembre. Les partisans du leader de l’opposition Soumaïla Cissé, qui n’a pas reconnu sa défaite, organisent des marches tous les samedis depuis l’annonce des résultats définitifs.



5,2 millions de maliens ont besoin d’une assistance humanitaire



Au volet humanitaire, la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d’urgences, Ursula Mueller, a indiqué hier que 5,2 millions de maliens ont besoin d’assistance humanitaire, exprimant sa vive préoccupation quant au manque de financement pour la prise en charge des besoins croissants. En visite de quatre jours au Mali, la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires a indiqué, dans un communiqué au terme de sa mission, que "la situation humanitaire s’est considérablement détériorée en raison du conflit, de l’augmentation des affrontements intercommunautaires dans le Nord et le Centre du pays et du déficit pluviométrique enregistré à l’échelle nationale en 2017". Environ 5,2 millions de maliens ont besoin d’assistance humanitaire en cette fin d'année, contre 3,8 millions en 2017 à la même période, a déclaré Mme Mueller, ajoutant que "le nombre de personnes étant dans le besoin a atteint un niveau record jamais égalé depuis 2012". De janvier à ce jour, le nombre de personnes déplacées internes se serait doublé pour atteindre 75.000 personnes dans les zones touchées par les conflits intercommunautaires et les attentats terroristes, principalement dans le Nord et le Centre, a souligné le même communiqué. Le document a révélé aussi que les niveaux d’insécurité alimentaire sont les plus élevés depuis des années. Au total, 4,6 millions de personnes seraient en insécurité alimentaire pendant la période des soudures, qui s’étale de mai à août. Plus de 274.000 personnes seraient à risque de malnutrition aiguë sévère, a fait savoir le communiqué, alertant que la situation nutritionnelle et alimentaire risque de se détériorer davantage.