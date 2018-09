27 enfants Palestiniens en détention administrative depuis 2015

27 enfants Palestiniens, en totalité d'Al-Qods occupée, ont été condamnés par les forces de l'occupation israélienne à la détention administrative depuis le mois d’octobre 2015, a révélé hier, le Mouvement mondial pour la défense des enfants de Palestine (DCIP). Parmi eux, un mineur de16 ans, a été arrêté par les soldats israéliens le 22 de juillet dernier depuis son domicile familial à l’aube, sans avoir informé sa famille du lieu où il avait été conduit, selon le responsable.

Selon le même mouvement, cité par l'agence de presse palestinienne, Wafa, l'enfant avait subi de mauvais traitements lors de son arrestation.

Il a été "agressé et insulté", outre un interrogatoire d’une heure et demi dans une prison israélienne. Le mouvement a exprimé sa profonde inquiétude vis-à-vis du renouvèlement de la détention administrative à l'encontre de mineurs palestiniens, indiquant que "l’emprisonnement d’enfants sans inculpation ni jugement pour des durées inconnues, est l'équivalant d'une arrestation arbitraire et illégale".

"Israël doit soit poursuivre les enfants et leur accorder un droit à un procès équitable, soit les libérer immédiatement", a-t-il insisté. La détention administrative, à noter, permet à Israël de priver de liberté des personnes par "l’autorité militaire", sans inculpation, ni jugement pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons.