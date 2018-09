Réfugiés palestiniens : « Nous ne vous abandonnerons pas », assure l’UNRWA

Après la décision des Etats-Unis de cesser leur financement à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations d'assistance et de protection. "Nous ne vous abandonnerons pas (...) Votre dignité n'a pas de prix", a déclaré le commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krähenbühl, dans une lettre ouverte adressée samedi aux réfugiés palestiniens répartis en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie. "La décision sur le financement d'un Etat membre, bien qu'il soit notre bailleur de fonds historiquement le plus généreux et le plus constant, ne modifiera pas ou n'aura pas d'impact sur l'énergie et la passion avec lesquelles nous concevons notre rôle et notre responsabilité envers les réfugiés palestiniens. Elle ne fera que renforcer notre détermination", a souligné le commissaire général. Le 31 août, le gouvernement américain a annoncé qu'il cessera de financer les opérations de l'UNRWA. Dans un communiqué publié vendredi par le département d'Etat américain, Washington avait indiqué "ne plus être disposé à assumer la part très disproportionnée du fardeau des coûts de l'UNRWA" et "ne plus vouloir engager de financement pour cette opération irrémédiablement défectueuse", jugeant son modèle de fonctionnement et ses pratiques financières comme étant "insoutenable et en mode de crise depuis de nombreuses années". M. Krähenbühl a fait part de son "profond regret" et de sa "déception" quant à la nature de la décision des Etats-Unis. Le chef de l'UNRWA a rejeté sans réserve les arguments avancés par Washington, soulignant que la décision américaine "affecte l'un des partenariats les plus solides et les plus fructueux dans les domaines de l'humanitaire et du développement" et que le travail de son agence avait été salué par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Banque mondiale.

La situation budgétaire de l'UNRWA est critique. Malgré les "dons généreux" faits par plusieurs pays du Golfe, l'agence onusienne a besoin d'urgence de plus de 200 millions de dollars pour surmonter la crise financière à laquelle elle est confrontée cette année.

Le Royaume-Uni a affirmé dimanche son engagement à continuer de soutenir l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine, suite à la décision de l'administration américaine de supprimer toute aide à l'agence, a rapporté hier, l'agence de presse palestinienne, Wafa.

"L’UNRWA est une force humanitaire et stabilisatrice indispensable dans la région, et rends service à des millions de réfugiés palestiniens chaque jour", a déclaré le ministre britannique du Moyen-Orient, Alistair Burt, dans un communiqué publié en réponse à cette décision américaine. "Le Royaume-Uni reste un partisan convaincu de l'UNRWA et les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, et nous ferons tout notre possible pour maintenir la continuité des services essentiels à l'heure actuelle", a conclu le responsable dans son document.

R. I.