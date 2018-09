Sommet Poutine-Erdogan-Rohani le 7 septembre en Iran

Le président russe Vladimir Poutine se rendra le 7 septembre en Iran pour un sommet sur la Syrie avec ses homologues iranien Hassan Rohani et turc Recep Tayyip Erdogan, a annoncé hier le Kremlin dans un communiqué.

La Russie, l'Iran et la Turquie, sont les parrains du processus de paix dit d'Astana, qui a permis notamment de mettre en place plusieurs "zones de désescalade" en Syrie. M. Poutine va évoquer lors de ses pourparlers avec MM. Rohani et Erdogan les "efforts communs visant à assurer une normalisation à long terme en Syrie", selon le communiqué du Kremlin.

"Il est prévu, notamment de discuter de mesures supplémentaires visant à liquider définitivement le foyer du terrorisme international, à faire avancer le processus de règlement politique et à régler les questions humanitaires, y compris concernant la création des conditions pour le retour des réfugiés" en Syrie, précise-t-il.

"Des rencontres bilatérales entre le président russe et les dirigeants iranien et turc sont également prévues", selon la même source.