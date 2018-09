Fin du terrorisme en Syrie : « Le dernier quart d’heure »

Le ministère syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem a annoncé hier que son pays s’approchait de la "victoire définitive" sur le terrorisme sur son territoire, ont rapporté des médias syriens. Le chef de la diplomatie syrienne a affirmé que le pays serait bientôt libéré de l’emprise terroriste, précisant qu’"un quart d’heure" séparait la Syrie de la victoire sur le terrorisme, ont ajouté les mêmes sources. "En ce qui concerne la situation militaire, je peux qualifier la situation sur le terrain d’excellente. La plupart des territoires syriens ont été libérés des terroristes. Nous pouvons dire que nous sommes maintenant à un quart d'heure de la victoire", a-t-il souligné. A l’heure actuelle, la province d'Idlib reste la seule région en Syrie sous le contrôle de groupements armés illégaux. En 2017, une zone de désescalade nord avait été créée à Idlib pour permettre aux groupes armés ayant accepté de déposer les armes de s’y déplacer avec leurs familles.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a affirmé jeudi dernier que la zone de désescalade d’Idlib et le dernier grand fief terroriste qui sert de terrain aux groupes armés pour attaquer les militaires russes et syriens, soulignant que "cela est inacceptable pour la Russie". "La majorité du territoire syrien est libérée. Or, il se trouve que certains zones, dont la province d'Idlib, restent toujours entre les mains des terroristes qui en profitent pour attaquer les militaires russes et syriens", a dénoncé Sergueï Lavrov indiqué à l'issue des négociations avec son homologue syrien Walid al-Mouallem. Au moins 45 drones lancés depuis Idlib pour attaquer la base aérienne de Hmeimim ont été abattus par les militaires russes depuis le début du moins d'août. Des troupes syriennes sont massées près de la frontière du gouvernorat d'Idlib, prévoyant d'engager une opération avec leurs alliés russes et iraniens afin de sécuriser cette zone et de libérer les populations prises en otage par des groupes armés.