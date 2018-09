Huitième journée de combats près de Tripoli : L’enlisement ?

Des explosions ont été entendues dans la matinée depuis le centre de Tripoli. Un porte-parole des services de secours, Oussama Ali, a fait état d'affrontements dans la périphérie de la ville, ajoutant que des familles coincées au milieu des combats, n'ont pas pu être évacuées. "Les groupes armés ferment les routes menant à leurs positions, du coup, ils bloquent l'accès à l'aide et aux secours", a-t-il dit. Des témoins ont fait également état de combats violents notamment dans le périmètre du quartier de Wadi al-Rabii, au sud-est de la capitale. Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé arrêté dimanche soir, les affrontements qui opposent depuis le 27 août des milices rivales dans la banlieue sud de la capitale, ont fait au moins 47 morts et 129 blessés, dont la plupart des civils. La veille, quelque 400 détenus s'étaient évadés après une émeute dans leur prison d’Ain Zara, dans la banlieue sud de Tripoli. La plupart des détenus de cette prison sont soit de droit commun soit d'anciens partisans du régime de l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi qui ont été condamnés notamment pour meurtre au moment de la rébellion de 2011. Mais un responsable du ministère de la Justice a précisé hier que les prisonniers s'étaient évadés de l'aile A qui était réservée aux détenus de droit commun. Les partisans de l'ancien régime sont détenus dans une autre aile où "aucun trouble n'a été enregistré", a-t-il dit. Les principales figures de l'ancien régime sont détenues dans une autre prison à Tripoli ainsi qu'à Misrata, à 200 km à l'est de la capitale.

La Ligue arabe exige à un cessez-le-feu



Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit a exigé une cessation immédiate des affrontements armés entre des milices à Tripoli, la capitale libyenne. M. Aboul-Gheit a exprimé son "ressentiment" face à l'escalade dangereuse de la situation sécuritaire à Tripoli.

Les parties concernées doivent respecter les procédures de cessez-le-feu entamées par le Conseil présidentiel pour la réconciliation nationale libyenne, a déclaré le chef de la Ligue arabe. M. Aboul-Gheit a réitéré "la nécessité de parvenir à une solution globale et définitive aux menaces que constituent les milices armées, qui portent atteinte à la sécurité d'Etat et à l'entité nationale du pays".

Le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé vendredi un cessez-le-feu à Tripoli sous les auspices des Nations Unies. Cependant, des témoins ont évoqué des tirs d'armes lourdes et des explosions dans certains endroits de la capitale libyenne.

R. I.