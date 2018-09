Insolite : Russie : Un drone s’invite en plein match

Un drone s'est écrasé sur le terrain en plein match au sommet du championnat de Russie entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou, une chute inexpliquée qui n'a pas fait de blessé. A la 65e minute du match entre deux des clubs les plus populaires de Russie, l'appareil s'est écrasé à proximité de la ligne médiane, selon les images de la télévision russe. La chute de l'appareil n'a heureusement fait aucun blessé, le latéral international Gueorgui Djikiya se chargeant de rapporter l'appareil, cassé en deux morceaux, au quatrième arbitre avant la reprise du match. Aucune explication n'a été donnée quant à l'origine de l'appareil télécommandé, alors que plus de 61.000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes du stade de Saint-Pétersbourg, un record d'affluence pour le club de la deuxième ville de Russie depuis la chute de l'URSS.