Bénin : Sanctions pour les joueurs qui fraudent sur leur âge

Le nouveau président de la Fédération béninoise de football a promis dimanche des "sanctions" à l'encontre des joueurs qui ont menti sur leur âge, et les responsables de cette affaire, après l'expulsion du pays de la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 17 ans de 2019. "Je ne manquerai pas mon devoir patriotique de faire sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans cette sale situation qui humilie mon pays", a déclaré Mathurin de Chacus visiblement abattu, à Cotonou. Mathurin de Chacus est le tout nouveau président de la Fédération béninoise de football, réinstallée la semaine dernière après des années de suspension par la FIFA pour des allégations de corruption et de désorganisation. Fin août, lors de son élection, il avait déclaré que le Bénin "ne manquera plus les grands rendez-vous de football". Sous sa présidence, M. de Chacus souhaite "mettre un terme à la corruption, l'improvisation et à l'amateurisme, promouvoir les jeunes talents et le football féminin". Ce nouveau scandale représente une première épreuve importante pour le nouveau président. Dans une correspondance en date du 1er septembre, que l'AFP s'est procurée, la commission médicale de la Confédération africaine de football (CAF) pointe du doigt dix cadets de l'effectif béninois qui ont été frappés d'inéligibilité suite à des examens d'âge pratiqués sur eux. "C'est une situation très grave", a-t-il déclaré dimanche à la presse. "Les sanctions seront très lourdes", a laissé entendre M. de Chacus, furieux, confiant à l'AFP qu'une plainte serait ouverte contre X pour faire la lumière sur ce dossier. "Nous avons mis les ressources à disposition et les examens ont été faits sous la direction du staff médical de l'équipe", s'est défendu de son côté, le ministre des Sports Oswald Homeky dans une publication faite depuis la Chine, où il séjourne actuellement.