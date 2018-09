Dans la lucarne : Les centres sportifs à l’écoute

On ne le dira jamais assez que nos sportifs, d’une manière générale, ont besoin d’espaces pour se préparer et se perfectionner. C’est aussi une façon de ne pas obliger nos clubs d’élite, chaque année que Dieu fait, d’aller chez nos voisins pour tenter de se remettre d’aplomb. Il est évident que le meilleur moyen d’éviter cela, c’est de compter sur ses propres infrastructures surtout si leur emplacement tient en ligne de compte l’espace géographique du pays. C'est-à-dire qu’on ne va pas concentrer la construction ou le lancement des centres de formation dans une région précise. Ce que l’on vient de faire est, peut-être, une très bonne chose en optant pour des centres de formation au sud, à l’ouest, à l’Est et au centre. Il y a la préservation d’un certain équilibre régional. Ce qui est une décision logique et surtout porteuse lorsqu’on sait que la jeunesse algérienne, dans l’Algérie profonde comme l’on dit, est avide de pratiquer le sport afin de ne pas rester dans les rets de l’oisiveté et s’exposer, malgré soi, aux maux sociaux de toutes sortes avec les dangers qui les guettent à chaque coin de rue. Il est clair qu’avec le lancement du professionnalisme en 2011, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait prévu dans le cahier de charge des clubs professionnels d’être doté de leurs propres centres de formation. C’est vrai qu’il s’agit d’une opération coûteuse exigeant des assiettes de terrain pour les 32 clubs. On avait essayé de les lancer, mais concrètement, ce n’était nullement facile. C’est vrai que notre sport ? et plus particulièrement le football, en a souffert de cette situation de carence onéreuse pour nos clubs qui veulent se préparer ailleurs, notamment en Tunisie. Il est toujours temps de bien faire et ne jamais fermer la porte pour rectifier le tir en repartant du bon pied. C’est vrai que par rapport à l’année 2011, on a concédé un retard de plus de sept années. Il est vrai que ces derniers temps, on est en train d’entendre que le président de la FAF, Zetchi, est en train de «bouger» avec ses collaborateurs même ceux qui exercent dans les Ligues pour tenter de refaire revivre le projet en lui donnant une certaine consistance. C’est vrai que lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, il était question du lancement d’au moins quatre centres de formation avec celui de Saida où l’on avait prévu même l’assiette. Il y avait la présence du DTN, Rabah Saâdane et le DEN, Boualem Charef ainsi que d’autres techniciens ayant une certaine connaissance de la question. Voilà que le président de la FAF en personne et quelques uns de ses collaborateurs avait rendu visite à El Taref en vue de tâter le terrain pour le lancement de cet ambitieux projet relatif au centre de formation dans cette région assez peuplée et dont la population est amoureuse de sport et surtout de Football. Bahloul, l’ex- président de cette Ligue actuellement membre du Bureau fédéral avait accompagné la délégation de la FAF. C’est d’ailleurs, le contenu de la visite comme rapporté par la FAF sur son site officiel. « Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi a effectué une visite de travail dans la wilaya d’El Tarf ou devait s’implanter le futur centre d’entrainement et de formation de la fédération Accompagné de M. Rachid Gasmi, membre du bureau fédéral, d’Abdelkrim Medouar, président de la LFP, d’Ali Malek président de la LNFA et de M. Youcef Benmedjber président de la LIRF, le président de la FAF s’est d’abord rendu au siège de la wilaya d’El Taref ou il a été chaleureusement accueilli par le wali M. Belkateb Mohamed et les autorités locales ainsi que d’Amar Bahloul membre du bureau fédéral et enfant de la région. Une délégation mixte composée des hautes autorités de la wilaya d’El Taref et des représentants de la FAF à leur tête M. Kheïreddine Zetchi, s’est déplacée dans la localité Erryadate située dans la commune de Zitouna ou se trouve le futur site du complexe sportif de préparation des équipes nationales de football, toutes catégories confondues. Ce lieu pourrait également accueillir les clubs algériens pour leur préparation d’inter saison. Il verra également l’implantation d’une des académies de la FAF qui concernera les footballeurs en herbe de la région est algérien, notamment. Le président de la FAF au milieu de la population locale de la région qui lui a réservé un chaleureux accueil, souhaite voir ce projet être lancé dans les meilleurs délais. Il a remercié le wali d’El Tarf pour sa grande contribution à voir la FAF monter dans cette partie de l’Algérie un de ses plus importants projets liés directement à la formation. Juste avant cette visite la commune de Zitouna, à sa tête le P/APC, a organisé une cérémonie à l’honneur de la délégation de la FAF. Les hôtes d’El Tarf ont également visité un autre site susceptible lui aussi d’accueillir un centre de formation et de préparation, il est situé dans la commune d’El Ayoun ». Il est certain que ces centres de formation qui ne sont que des projets, pour le moment, peuvent apporter énormément à notre sport et partant assurer un développement harmonieux d’un secteur des plus névralgiques !

Hamid Gharbi