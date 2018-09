Equipe nationale : Les Verts en stage depuis hier à Sidi-Moussa

Djamel Belmadi dirige, depuis hier, son tout premier stage en tant que sélectionneur des Verts. Le technicien de 42 ans a décidé de composer avec un groupe de 25 joueurs tous professionnels, au moins pour cette rencontre face à la Gambie.

Aucun joueur local n'a été retenu. Une grande première C'est la rentrée des classes ! L'équipe nationale est en stage depuis hier, au CNT de Sidi Moussa. Les Verts y prépareront durant trois jours le déplacement à Banjul en perspective du match de la deuxième journée des éliminatoires pourla CAN-2019.

Ce stage constitue une grande première pour le nouveau sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi. Ce dernier qui a succédé à Rabah Madjer dans un contexte particulier a pour mission de redresser la barre et faire retrouver aux Verts leur statut de grand D'Afrique.

Dans cette perspective, l'ancien entraîneur d'Al Duhail (Qatar) a fait appel à 25 joueurs tous évoluants à l'étranger. Pourla première fois depuis des lustres aucun joueur local ne figure dans une liste d'un sélectionneur national.

Il semblerait que Djamel Belamdi a décidé de faire confiance exclusivement aux joueurs professionnelds au moins lors de ce déplacement en Gambie. Ceratins joueurs convoqués se voient carrément s'offrir une seconde chance tant est cela fait plus trois ans pour certins qu'ils ne sont plus convoqués pour un regroupement des Verts. C'est le cas de Rafik Halliche et Adlène Guedioura par exemple. En outre, Belamdi a rouvert la porte à des joueurs qu'on pensait bannis de la sélections pour des raisons qui n 'ont pas forcément de lien avec le vollet sortif. Pour ce premier regroupement, Djamel Belamdi va sans doute beaucoup parler à ses joueurs pour leur expliquer sa méthode mais aussi et surtout ce qu'il attend de chacun d'eux. Il va en outre tracer les règles du jeu que chacun se doit de respecter pour le bon déroulement de l'opération redressement de l'EN. Par ailleurs, le staff technique national dispose de quatre jours devant lui pour préparer le match de la Gambie. Les Verts se prépareront à Sidi Moussa jusqu'au jeudi 6 septembre avant de s'envoler pour Banjul en fin de matinée au bord d'un vol spécial.

Les Verts effectueront un seul et unique entrainement à Banjul sur le terrain principal, vendredi 7 septembre à l'heure du match. Incontestablement, une nouvelle ère débute pour l'équipe Nationale sous la houlette de Djamel Belmadi. Celui-ci dispose des moyens matériels et humains pour mener à bien sa mission. A lui de trouver la formule.

Amar B.