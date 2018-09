USA : Revue d’effectif

Les Etats-Unis, en reconstruction depuis leur retentissant échec à se qualifier pour le Mondial-2018, vont poursuivre leur revue d'effectif lors des matches amicaux contre le Brésil le 7 septembre à East Rutherford (New Jersey) et le Mexique quatre jours plus tard à Nashville (Tennessee). La moyenne d'âge des 24 joueurs sélectionnés dimanche est de 23 ans et 241 jours avec 14 joueurs de moins de 23 ans. "Le thème de ce rassemblement reste le même que celui des précédents: il nous permet contre des équipes de renom de poursuivre la construction des fondations que nous avons entreprise", a expliqué Dave Sarachan, le sélectionneur intérimaire de "Team USA". La Fédération américaine n'a toujours pas désigné le successeur de Bruce Arena, qui a démissionné en octobre dernier trois jours après la défaite contre Trinité-et-Tobago (2-1) qui a scellé l'élimination américaine pour la Coupe du monde en Russie. Sarachan, ancien adjoint, a choisi de se passer du milieu offensif de Dortmund Christian Pulisic, en proie à des problèmes musculaires. "Il voulait faire partie du groupe, nous voulions l'avoir avec nous, mais les blessures sont toujours imprévisibles. Ceci étant dit, Christian n'était pas dans le groupe lors de cinq de nos six derniers matches amicaux, j'ai confiance dans ce qu'a commencé à construire cette équipe", a-t-il noté. Autres absences notables, celles de cadres comme Michael Bradley et Jozy Altidore (Toronto), tandis que Clint Dempsey, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe des Etats-Unis à égalité avec Landon Donovan (57 buts), vient de mettre un terme à sa carrière à 35 ans. Ces absences ont profité à Timothy Weah qui compte trois sélections: "Il a fait une très bonne préparation de saison avec le Paris SG, a gagné du temps de jeu et a marqué un but, il mérite d'être rappelé", a noté Sarachan.



Les 24 sélectionnés :

Gardiens de but: Alex Bono (Toronto), Ethan Horvath (Club Brugge/BEL), Zack Steffen (Columbus)

Défenseurs: John Brooks (Wolfsburg/GER), Cameron Carter-Vickers (Swansea City/ENG), Eric Lichaj (Hull City/ENG), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Nantes/FRA), Shaq Moore (Reus Deportiu/ESP), Tim Parker (New York Red Bulls), Antonee Robinson (Wigan Athletic/ENG), DeAndre Yedlin (Newcastle/ENG)

Milieux: Kellyn Acosta (Colorado), Tyler Adams (New York Red Bulls), Paul Arriola (D.C. United), Julian Green (Greuther Fürth/GER), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Schalke 04/GER), Cristian Roldan (Seattle), Wil Trapp (Columbus), Timothy Weah (Paris SG/FRA)

Attaquants: Andrija Novakovich (Fortuna Sittard/NED), Bobby Wood (Hanovre/GER), Gyasi Zardes (Columbus).