Championnat national de parapente à Seraïdi (Annaba) : Le club des Numides remporte la 1re place

La première place du championnat national de parapente organisé à Seraïdi (Annaba) est revenue, chez les messieurs, à Djaafar Hamouche du club des Numides de Bouira avec 50 points, a indiqué dimanche Nadhir Chorfa, coordinateur de la manifestation.

Pas moins de 450 tentatives de vol ont été effectuées durant la manifestation dont la seconde et troisième places ont été décrochées par les pilotes Amar Djahra et Fathi Kherkhar de Batna avec respectivement 47 et 42 points. C

hez les dames, la première place a été remportée par Amel Seridi du club Seraïdi Adventures d’Annaba suivie de Sara Mahi de Tlemcen et de Saïda Madi de Sétif. Durant les trois jours de ce championnat (du 30 août au 1er septembre), 94 pilotes représentant 20 clubs de diverses wilayas ont concouru à ce championnat organisé par la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) avec le concours de la direction locale de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Annaba et le club Seraïdi Adventures.