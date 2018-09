Ligue 1 (3e journée-mise à jour) : Le CRB pour confirmer

La Ligue de Football professionnel a programmé pour aujourd’hui les trois matches en retard de la troisième journée en raison de la participation de l’ESS, du MCA et de l’USMA aux compétitions de la CAF (Ligue des champions et coupe de la CAF). Il s’agit des matches : ESS-PAC, CRB-MCA et USMA-CABBA. Pour les Sétifiens comme pour les usmistes une victoire aujourd’hui, devant leurs adversaires du jour, leur permettrait de prendre les rênes en solo et «chiper», dans la foulée, la «cime» aux deux promus : l’ASMA et le MOB. Il est certain de le dire que de le faire. Car leurs opposants ne vont pas l’entendre de cette oreille. A Sétif, les poulains du Marocain Taoussi, qui se sont refaits une santé aux dépens des Mouloudéens, n’auront nullement la partie belle devant des gars du Paradou qui ont frappé fort, à Bologhine, devant une formation de l’OMédéa, capable du meilleur que du pire. Il est certain que les pacistes qui sont drivés par un Portugais commencent à s’habituer avec sa méthode de travail comme le prouve leur superbe dernière prestation. Les locaux, fatigués par la multiplication des matches risquent d’en pâtir. Car, le PAC est loin d’être dans une situation de crise. De plus, un succès pourrait les relancer. Par conséquent, c’est une rencontre ouverte à toutes les supputations.

A Bololghine, en soirée, les Rouge et Noir feront tout pour faire oublier leur lourde défaite, au stade du 20 Août de Béchar, devant la JSS sur le score de 3 à 0. De plus, les camarades de Chafaï étaient incapables de «planter» le moindre but. Avec le retour de Zemmamouche, Meziane, Yaya et Meftahi, les locaux pourraient avoir de meilleurs arguments à faire valoir. Toutefois, il faut faire très attention à cette formation du CABBA qui n’a pas encore perdu. Elle possède de très bons joueurs et un gardien expérimenté nommé Chaouchi. Ce ne sera pas une partie de plaisir, surtout après la large défaite de Béchar. Au stade du 20 Août de Belouizdad, l’équipe locale commence à entrevoir l’avenir assez calirement.

Sa victoire contre le DRBT alors qu’elle était menée au score est des plus encourageantes. Le MCA, pour sa part, est dans une situation où il s’est mis de lui-même dans le « pétrin ». C’est vrai que des problèmes existent bel et bien dans ce club et parmi eux le non-paiement de quelques joueurs. Ce qui fait que le rendement de ce club, en plus des influences directes de l’environnement du club, a reculé d’une façon ou d’une autre sur les performances de l’équipe. Les joueurs aussi ne se «donnent pas à fond», puisqu’ils n’y vont pas au «charbon» comme on dit. Ils ne sont pas «agressifs».

Ils se laissent malmenés sans presque réagir. S’ils n’améliorent pas les choses de ce côté, ils seront «piégés» par les Rouge et Blanc » qui ont le vent en poupe. Toutefois, face à Sétif, ils ne méritaient pas de perdre du fait qu’ils ont fourni un bon match, sans l’erreur de la défense sur le but de Djahnit.

Comme les Vert et Rouge n’ont pas encore désigné de successeur à Casoni, la curiosité reste grande. De plus, il y a eu le retour de Kaci Saïd après avoir été limogé. Dommage qu’une telle affiche se joue sur un terrain très «petit» qui n’aurait pas du être homologué du fait que la tribune faisant face à la tribune officielle est fermée. Si l’on applique les règlements, sa capacité ne dépasse pas les 5.000 places. Et la vérification est facile à faire. Le 5 Juillet est le plus indiqué pour un tel derby. Le CRB peut en profiter. Que le fair play soit au rendez-vous !

Hamid Gharbi



Programme : aujourd’hui

Au Stade du 20 Août (17h) : CRB-MCA

Au stade du 8 mai 45 (21h) : ESS-PAC

Au stade de Bologhine (20h45) : USMA-CABBA