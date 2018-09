65e championnat du monde militaire de Pentathlon : L’Algérie, sacrée championne du monde en Autriche

L'équipe nationale militaire algérienne de Pentathlon a remporté le championnat du monde 2018 par équipes dans l'épreuve de relais du parcours du combattant, une épreuve qui exige de grandes potentialités physiques et techniques, organisé en Autriche du 27 août au 2 septembre, a indiqué le ministère de la défense nationale (MDN). 64 athlètes issus de 16 équipes venant de nations reconnues mondialement dans le Pentathlon militaire à l'instar de l'Autriche (pays organisateur), la Chine, le Brésil, l'Equateur et la Russie ont pris part à cette compétition de très haut niveau organisée périodiquement sous l'égide du Conseil international du sport militaire, précise la même source.

Cette consécration vient s'ajouter à l'ensemble des exploits et résultats retentissants qui ne cessent de confirmer l'aboutissement de la stratégie sportive adoptée par le haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) dont le soutien aux divers sports militaires est indéfectible, souligne le MDN