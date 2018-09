Nouveaux stades, Le ministre de la jeunesse et des sports : « la livraison en décembre »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé, dimanche, que la date de livraison des stades de Tizi Ouzou, d'Oran et de Baraki (Alger) aura lieu en décembre 2018, conformément à l'accord conclu entre le ministère et les responsables en charge de la réalisation, indiquant qu'aucun retard ne sera accepté.

Intervenant en marge de sa rencontre avec les athlètes aux besoins spécifiques à Alger, M. Hattab a déclaré à l'APS que "le taux des travaux connaît une avancée considérable au niveau des stades de Tizi Ouzou, Oran et Barraki, dont la livraison est prévue au cours du mois de décembre prochain, ainsi qu'il a été convenu lors d'une rencontre avec les responsables en charge de la réalisation de ces projets, mais un long travail les attend notamment en mobilisant des équipes de travail à 8 heures/jour, d'autant que la main d'œuvre est revue à la hausse à 488 la semaine passée et nous avons demandé la mobilisation de 500 travailleurs pour parachever les travaux". "Ces projets lancés par le président de la République depuis 14 années ne doivent en aucun cas accuser des retards ou connaître des prolongations des délais. Nous ne pouvons pas continuer sur le même rythme même du côté financier", a-t-il dit. "Nous n'acceptons aucun retard dans la livraison de ces nouveaux stades d'autant que nous avons intensifié nos visites d'inspection au niveau des sites de ces complexes sportifs en vue de contrôler et d'accompagner ainsi que de porter un message claire qu'il n'y aura aucune prolongation ou de report des délais de livraison", a ajouté le ministre. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance de ces complexes sportifs. "Nous avons grand besoin de ces stades notamment à Alger qui connait une forte pression en ce qui concerne l'organisation des matchs de football et la difficulté de programmer des rencontres pour manque de ces structures", a-t-il soutenu, Il a appelé les responsables locaux et les walis et tous les acteurs concernés à assumer leurs responsabilités pour livrer dans les délais ces structures dotées de toutes les commodités modernes ainsi que de mettre à la disposition des athlètes aux besoins spécifiques tous les moyens en termes d'accès et de confort", a-t-il encore ajouté. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a relevé également que "ces nouvelles structures apporteront un plus au sport algérien tant au niveau local qu'international, notamment lors des différentes compétitions continentale et internationale.