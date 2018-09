Sports Mécaniques, RedBull Car Park Drift Algérie : Naim Mazouz remporte la 2e édition

Le pilote Naim Mazouz a remporté, à Alger, la deuxième édition du RedBull Car Park Drift Algérie, décrochant sa qualification à la finale mondiale qui aura lieu le 23 septembre à Beyrouth au Liban. Organisée en collaboration avec la Fédération algérienne de sports mécaniques, cette deuxième édition du RedBull Car Park Drift Algérie a enregistré la participation de 12 drifters en concurrence devant un public nombreux venu assister à la course qui s'est déroulée aux Pins maritimes.

Après deux passages, le jury présidé par le pilote libanais Abdo Feghali, ancien recordman du plus long drift et champion du Liban de rallye, a sélectionné les quatre meilleurs pilotes pour la manche finale (Final 4), remportée par Mazouz, qui a décroché son ticket pour la finale mondiale.

«C'était une compétition difficile face aux meilleurs pilotes algériens.

Je suis très content de cette qualification pour le Mondial, ou je tenterai de représenter dignement l'Algérie», a déclaré Mazouz. De son côté, le responsable marketing de RedBull, Mestapha Sari, s'est félicité de la «réussite» de cette deuxième édition du «Car Park Drift», soulignant que les drifters algériens ont «beaucoup progressé techniquement» en comparaison avec la 1ere édition disputée à Blida en 2017.