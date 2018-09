Karaté-do, Championnats d’Afrique (2e journée) : 8 nouvelles médailles dont 4 en or

La sélection algérienne de karaté-do s'est distinguée samedi en récoltant 8 nouvelles médailles en Kumité, dont 4 en vermeil, lors de la 2e journée des Championnats d'Afrique de la discipline, qui se déroulent à Kigali (Rwanda). Les quatre médailles d'or ont été remportées par Matoub Lamia (-68 kg), Draou Widad (-55 kg), Taleb Imene (-50 kg), et Daikhi Hocine (84 kg), alors que les médailles de bronze sont revenues à Achache Mouad (-75 kg), Atif Imene (68 kg), Fayçal Bouakel (-67 kg), et Midi Chaima (-61 kg). Lors de la journée inaugurale disputée vendredi, l'Algérie a engrangé 4 médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze) dans les épreuves de kata (individuel et par équipes).

Les deux médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre des équipes de kata masculine et féminine qui ont battu leurs homologues égyptiennes en finales des deux sexes. En kata individuel, Sami Tas a remporté la médaille d'argent chez les messieurs, alors que Sonia Bellabes s'est adjugée la bronze chez les dames. Vingt-cinq (25) pays dont l'Algérie (17 athlètes) sont présents à Kigali (Rwanda) en vue des ces Championnats d'Afrique de karaté-do seniors et juniors (hommes et dames) qui se poursuivent jusqu'au 2 septembre. Outre le pays hôte et l'Algérie, les joutes continentales enregistreront la participation du Nigeria, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud, de Maurice, du Congo, du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Namibie, de la Tunisie, de la RD Congo, du Mozambique, de l'Angola, de la Côte d’Ivoire, du Botswana, du Ghana, du Bénin, du Tchad, du Kenya, du Niger, de la Centrafrique, et de la Guinée.