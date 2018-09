Cyclisme, Championnat arabe : Participation de 12 sélections

Le championnat arabe des nations de cyclisme sur route sera organisé dans la wilaya de Mostaganem du 3 au 12 septembre avec la participation de 12 sélections, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cette 18e édition du Championnat arabe (seniors, juniors, jeunes et filles) verra la participation des pays suivants : Algérie, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Tunisie, Qatar, Libye, Koweït, Soudan, Jordanie, Palestine et Liban.

Les sélections du Yémen, de l'Arabie Saoudite et du Maroc n’ont pas confirmé à ce jour leur participation, a-t-on indiqué.

Ainsi, il est prévu en catégorie seniors une course sur 170 kilomètres et juniors (130 km) entre Mostaganem et Stidia.