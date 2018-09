Beach volley : La paire Benbouali- Arif remporte la 5e et dernière étape

La paire Benbouali Hicham-Arif Abdelmajid d'Alger a remporté la 5e et dernière étape du tournoi de la caravane de beach-volley, en battant, en finale à la plage Si Tarek (ex-Saint Roch, Oran), celle composée de Sid-Ali et Karim de Tlemcen, sur le score de 2 sets à 0 (21-15 et 21-14). La troisième place est revenue au duo SelibetûHachouf d’Oran, qui a battu la doublette Berrani-Benfreha de Mostaganem sur le score de 2 sets à 0 (21-17 et 21-15). Trois jours durant, les fans de beach-volley ont vibré, à la plage Si Tarek, à Aïn El Turck, au rythme des prouesses techniques des beach-volleyeurs, venus de différentes wilayas du pays disputer cette dernière étape de la compétition, qui a regroupé les 12 meilleures paires masculines. Cette 20e édition de la caravane de beach-volley, qui a fait halte dans plusieurs plages du littoral oranais et places publiques depuis le mois de juin dernier avec des tournois de street-volley durant les soirées du Ramadhan, a été lancée depuis la plage Aïn El Turck à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale pour sillonner ensuite les plages de Mers El Hadjadj et les Andalouses.