Jeux asiatiques-2018 : Médaille d’or pour la Corée du sud aux dépens du Japon

L'attaquant international et capitaine de l'équipe de Corée du Sud, Son Heung-min, en menant son équipe à la victoire du tournoi de football des jeux Asiatiques en Indonésie, va également échapper à 21 mois de service militaire obligatoire.

En battant le Japon (2 à 1), après prolongation, les tenants du titre s'adjugent une cinquième victoire (record) aux Jeux asiatiques. En cas de victoire japonaise, la situation aurait pu être dramatique pour la carrière de Son, ayant atteint la limite d'âge et qui aurait dû alors effectuer son service militaire, obligatoire pour tous les hommes coréens d’une durée de 21 mois avant l'âge de 28 ans. Mais le gouvernement récompense les médaillés d'or aux Jeux asiatiques et tous les médaillés aux Jeux olympiques par une exemption de service militaire. Son Heung-min, âgé de 26 ans, est arrivé à Tottenham en 2015. En juillet 2018, son contrat avec les Spurs a été prolongé de trois ans, jusqu'en 2023. Malgré la reprise de la Premier League, «Les Spurs» ont laissé partir leur attaquant Son, un des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à particper aux Jeux asiatiques, qui a plaidé sa cause auprès du club londonien. En 2014, Son avait déjà été sélectionné pour ces jeux, mais son club de l'époque, le Bayer Leverkusen, avait refusé de le laisser partir, la Corée du Sud s'était déjà parée l'or. Aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, ses larmes après la défaite de son pays face au Honduras avaient bouleversé les spectateurs et des milliers de compatriotes avaient proposé de doubler leur propre temps sous les drapeaux afin que Son puisse y échapper.