MCA : Kaci-Saïd réintègre son poste

Les conséquences de l’élimination du MCA de la Ligue des champions d’Afrique n’ont pas tardé à ce vérifier sur le terrain. Dès le lendemain, une série de décisions et non des moindres ont été prises par le board de Mouloudia. Le moins que l’on puisse dire c’est que Hireche, président du conseil d’administration du MCA, a décidé de frapper de main forte en relevant de leurs fonctions et Bernard Casoni, entraîneur en chef, et Kamel Kaci-Said, directeur sportif.

Cette décision extrême a été prise mercredi à l’issue d’une réunion de crise au cours de laquelle les responsables du MCA ont cherché à comprendre le pourquoi de cet échec cuisant.

Néanmoins, comme une vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain, certaines des décisions prises par le conseil d’administration du MCA ont été annulées sur décision du P-DG de la Sonatrach. Si le limogeage de Bernard Casoni reste effectif, le technicien devant résilier son contrat dans les heures à venir, si ce n’est déjà fait, la décision de se séparer de Kamel Kaci-Saïd a été annulée. En effet, le directeur sportif a réintégré son poste mais suivant cette fois une feuille de route préalablement définie par le board du MCA. En effet, Kaci-Saïd devra travailler en étroite collaboration avec Hirreche, lequel avait pourtant pris la décision de le limoger. Les responsables du MCA essayent en effet de concilier les points de vue des uns et des autres et rapprocher les esprits de sorte à rendre la cohabitation entre les différentes parties encore possible. Cela étant dit et à en croire les décisions prises, samedi, c’est Hireche qui sera responsable du volet sportif. Kamel Kaci-Said devra de ce fait travailler sous la coupe du président du conseil d’administration. Cette hiérarchie nouvellement établie n’a pas empêché pour autant Kamel Kaci-Said de prendre certaines décisions importantes comme celle de contacter Kheireddine Madoui et lui proposer de succéder à Bernard Casoni.

Kamel Kaci-Saïd a demandé aussi à Rafik Saïfi de réintégrer son poste au sein du staff technique. Le directeur sportif du MCA veut, en effet, que l’ancien attaquant du Mouloudia forme un duo avec Madoui. Néanmoins, l’affaire n’est pas gagnée d’avance dans la mesure où l’ancien entraîneur champion d’Afrique avec l’ES Sétif est actuellement en poste à Al Ismaily, en Egypte. Certaines informations ont laissé croire que Kheireddine Madoui a demandé, dimanche, audience auprès de son président dans l’optique de négocier son départ, mais à l’heure où nous mettons sous presse, aucune décision notable n’a été prise.

Samedi, le MCA a encore été défait, cette fois en championnat, par l’Entente de Sétif (1-0). Au regard des derniers résultats, le MCA devra vite redresser la barre et mettre fin à cette crise pour prétendre entrevoir le reste du parcours plus sereinement.

Amar B.