Club Sportif Amateur-MCA : « prendre les décisions qui s’imposent »

Devant la situation qualifiée de «grave» que traverse le MCA aujourd’hui, les membres du Bureau exécutif du Club Sportif Amateur-MCA, réunis en session extraordinaire, se sont élevés contre les «dysfonctionnements» du club algérois et sollicitent, dans un communiqué dont nous détenons une copie, le PDG de Sonatrach à «prendre les décisions qui s’imposent». Signé par M. Messaoud Tourqui, le communiqué ajoute : «Le CSA/MCA, qui demeure le représentant exclusif et légal du club et actionnaire de la SSA/Le Doyen, déplore les événements douloureux que vivent en ce moment ses millions de supporters, conséquence directe de la mauvaise gestion et de la gabegie et inéluctablement les mauvais résultats qui en découlent depuis des années et qui sont aux antipodes des légitimes ambitions que nourrit l'histoire de ce club.

Aussi, depuis l'élection dudit Bureau Exécutif, le 20 septembre 2016, ce dernier a adopté une attitude responsable et sage puisqu'il ne s'est jamais mêlé de près ou de loin de la gestion directe de la SSA/Le Doyen, et a même tendu une main désintéressée pour apporter son soutien dans l'intérêt suprême du club.» «Aujourd'hui, et face à cette grave situation qui hypothéqua l'avenir immédiat de ce club historique et légendaire, le Bureau Exécutif du CSA/MOA, garant et propriétaire exclusif du sigle et des couleurs, exige non seulement un assainissement radical au sein de la SSA/Le Doyen, mais surtout l'implication de ses véritables enfants, représentants et militants désintéressés du Mouloudia d'Alger.

Ainsi, nous sollicitons M. Abdelmoumen Ould Kaddour, Président-Directeur Général de la Sonatrach, qui a été à maintes reprises interpellé par des correspondances du CSA, MCA, de prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt suprême du club qui se doit de truster les litres et d'être la locomotive des clubs algériens», conclut le communiqué.