Dans la lucarne : USMH, un club à la dérive ?

Les banlieusards, il n’y a pas longtemps, étaient considérés comme le club qui pratique un très bon football comparable à celui du Barça. Il est clair que depuis l’indépendance, ce club, qui portait les couleurs vert et blanc, avait fait son chemin. Ce qui lui avait permis, en 1974, de remporter la coupe d’Algérie aux dépens du WAT de Curkovic, sur le score de 1 à 0. Puis, en 1978, il remporta le titre de champion d’Algérie devant l’USMAlger. Puis, bon an, mal an, ce club avait commencé à voir ses performances péricliter au point où il a été rétrogradé la saison écoulée. Ce club, réputé par la qualité de sa formation (il avait formé de véritables «pépites») a échappé, à chaque fois, in extremis au purgatoire à cause du manque de moyens financiers. La saison écoulée lui a été fatale, eu égard aux «querelles» interminables entre les dirigeants de l’USMH. Finalement, Mohamed Laïb, malgré l’existence d’un directoire, avec Bouslimani, Lefkih (il s’est retiré) et Baghdadi, n’a pas pu sauver ce qui peut l’être. Le club cher à toute une ville vit des moments des plus difficiles, puisqu’il est menacé de tomber encore plus bas qu’il ne l’est aujourd’hui. En effet, et après quatre journées depuis que le championnat de Ligue2 avait débuté, les jaune et noir ont déjà concédé quatre défaites en autant de matchs. Ce qui est énorme ! Certes, l’USMH nous avait habitués à pire, mais cette fois-ci, les caisses sont au point presque zéro. C’est vrai que le problème de licence a été réglé, mais après que les autres ont pris une sérieuse option dans le présent exercice. Il est vrai que si l’on a de la volonté et des moyens, on peut soulever des «montagnes» et partant, rattraper le temps perdu. A ce stade de la compétition, rien n’est encore définitif, mais… Ce qu’il faudra avoir à l’esprit, c’est que la situation de l’USMH est peu enviable. Il faudra que le président Laïb soit bien entouré et aidé comme il se doit par les gens qui possèdent les moyens à El Harrach. Dans l’immédiat, il aura besoin de sponsors capables de renflouer les caisses du club et lui permettre de souffler. Comme on le sait, les harrachis ont recruté de nouveaux joueurs qu’il faudra payer. Ce qui est tout à fait normal. Cela fait partie de l’évolution d’une équipe professionnelle. Elle est devenue très «budgétivore». Ce qui nécessite constamment de l’argent. Ce qui n’est pas facile pour un président, mais aussi pour les industriels de la région ou même ceux qui veulent investir de l’argent sur un club porteur. L’USMH a toujours donné pour les amateurs de spectacle, de beau jeu. C'est-à-dire que les supporters ne sont jamais déçus par les prestations des harrachis. De plus, les joueurs qui pratiquent le football au sein de cette équipe sont loin d’être payés comme des «stars». On peut même dire qu’ils sont parmi les moins bien payés de notre championnat national au niveau de son élite. En dépit de cela, on trouve un mal fou pour joindre les deux bouts et payer comme il se doit les joueurs. Ce n’est pas uniquement une question de gestion, mais surtout comment amasser les ressources financières. Les sponsors, apparemment, ne courent plus les rues et ne se «bousculent pas au portillon» pour prendre ce club. Pourtant, il est, peut-être, très porteur pour ceux qui peuvent tenter l’aventure. Toujours est-il, l’USMH a besoin d’être prise en charge même par une entreprise publique. Ce qui pourrait lui permettre de sortir de l’ornière. Ce club, dont le football est apprécié par tous, ne doit pas être laissé dans une pareille situation. Il y va de l’avenir de toute une jeunesse !

Hamid Gharbi