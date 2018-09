Ligue 1 (4e journée) : Les promus au sommet

Cette journée de Ligue 1 a, encore une fois, souri aux nouveaux promus, l’ASAM et le MO Béjaïa, qui n’ont pas encore perdu depuis le démarrage du présent exercice.

Les mouloudéens de Béjaïa ont ouvert la marque dès la 10e minute par Dehar. Puis, leur domination durera jusqu’au 15 dernières minutes du second half où les constantinois pouvaient égaliser à tout moment, mais faute d’efficacité et surtout de mordant, ils n’ont pu forcer le destin. Une victoire qui replace les poulains d’Alain Michel qui engrangent ainsi leur deuxième succès. A Batna, stade du 1er-Novembre, les m’lilis ont, certes, raté deux précieux points, mais ils ont tenu le coup où ils auraient pu réussir quelque chose de probant en fin de partie où ils avaient réclamé un penalty, mais Ghorbal est resté de marbre. La JSK qui voulait confirmer sa victoire, at home, devant l’USMBA est restée muette à l’instar de son buteur Fiston, le burkinabé. Il a été bien muselé par la défense m’lilie. Adjali a su comment « mettre une véritable « souricière », mais...

L’USMA, qui compte encore un match en retard qu’elle jouera ce mardi, à Bologhine, devant le CABBA, a bu le calice jusqu’à la lie, devant une très bonne équipe du sud du pays (3 à 0). At home les saouris sont intraitables. Ils l’ont prouvé devant une équipe de l’USMA qui a déçu ses supporters, surtout par l’ampleur du score. Un 3 à 0 net et sans bavures sur un doublé de Ziad et Konaté. Les usmistes n’ont pas réussi à sauver même pas l’honneur. Du coup, les gars du sud affichent leurs ambitions.

Le grand choc de cette journée, au stade du 5-Juillet, est revenu aux sétifiens quelque peu chanceux du fait qu’ils marquent sur une action qui aurait pu être annihilée assez facilement. Le défenseur mouloudéen s’était laissé faire en se contentant de suivre son vis-à-vis. Le gardien aussi a sa part de responsabilité, puisqu’il s’est baissé au lieu de bien suivre la trajectoire de la balle. Les locaux n’ont pas réussi à se faire justice. Toujours est-il, ils ont mieux joué que lors du match de la Ligue des champions. On reparle du retour de kaci-Saïd. C’est un peu l’imbroglio qui règne en ce moment dans ce club. Le NAHD continue à montrer sa solidité. Il a réussi à accrocher les bordjis dans leur fief du 20-Août 55. Les attaquants n’ont rien pu faire devant des défenses bien regroupées.

A Bologhine, le PAC n’a fait qu’une « bouchée » de son adversaire du jour, l’OMédéa. Il y eut d’abord le but de Naïdjin, puis celui de l’assurance réussi par Cheraïtia avant que Bouzouk ne corse la note. Il faut dire que ce réveil offensif des pacistes est venu au bon moment. L’OMédéa, par contre, est en train de surprendre les observateurs par son parcours en dents de scie.

Au stade du 20 Août, le CRB a bien réagi en venant à bout d’une très bonne équipe du DRBT. Cette dernière avait même pu ouvrir le score en seconde mi-temps ratant dans la foulée l’occasion de «tuer» le match avant que Balegh n’égalise. Puis, à un quart d’heure de la fin du match, Kenniche, le défenseur, donne l’avantage aux siens. Une victoire pour le moins salutaire en attendant d’affronter le MCAlger ce mardi dans le cadre de la mise à jour. Désormais, le CRB compte un point, lui qui avait commencé avec moins trois points à cause de son forfait devant l’ASAM (problème de licences).

Le derby de l’Ouest entre l’USMBA et le MCO a été très relevé. Néanmoins, il faudra mettre en exergue le bon comportement des poulains de Bouokaz qui ont fini par l’emporter sur des buts de Guebli, Aït Ferguène et Zouari contre un but de Nadji. Si les abassis ont mis fin à leur calvaire de trois défaites consécutives, ce n’est pas le cas des hamraoua qui n’ont pas encore gagné. Ils ont déjà concédé deux défaites. Ils n’ont ramené aucun point de leur déplacement.

Hamid G.

Résultats :

AS Aïn M'lila - JS Kabylie 0-0

Paradou AC - Olympique Médéa 3-0

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet 2-1

MO Béjaïa - CS Constantine 1-0

USM Bel-Abbès - MC Oran 3-1

JS Saoura - USM Alger 3-0

CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey 0-0

MC Alger - ES Sétif 0-1