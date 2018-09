Grand angle : Le droit international primera

Il ne fait aucun doute que la décision de l'administration Trump de supprimer toute aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sert les intérêts israéliens. Mais elle n’est pas pour surprendre. Le candidat Trump avait donné le ton de ce que serait le président Trump. Et bien avant qu’il n’occupe le bureau ovale tout laissait déjà entrevoir son futur parti pris en faveur des israéliens. La décision de ne plus financer l’Unrwa n’est au final qu’une de plus. Elle est venue s’ajouter à une série de mesures saluées par le gouvernement israélien mais qui ont suscité l’incrédulité des palestiniens et la condamnation de la communauté internationale. La reconnaissance d’El-Qods comme capitale d’Israël aura été la goutte qui fera déborder le vase et poussera l’Autorité palestinienne à rompre tout contact avec Washington. Les USA, devenues partie prenante du conflit, ne pouvaient de ce fait plus prétendre à la qualité de «médiateur» dans le processus de négociations devant aboutir à la paix au Proche-orient. Du reste en agissant de la sorte, l’administration Trump avait rompu avec la voie diplomatique suivie par toutes celles qui l’avaient précédées. Mais si la politique adoptée compromet forcément la réussite du plan de paix et l’obtention par les palestiniens de leur droit légitime de créer un Etat indépendant, elle risque surtout d’accroitre les tensions dans cette région instable du monde arabe. L’administration Trump ne semble pas voir plus loin que son nez, obnubilée par son désir de plaire à Israël en lui balisant la route pour la mise en œuvre de sa politique. « Israël est de plus en plus convaincu qu'il a les mains libres pour accélérer les constructions de logements dans les colonies de Cisjordanie occupée et même avancer l'annexion de certaines parties de cette région», a indiqué un diplomate européen cité par l’AFP. A cela s’ajoute la certitude des responsables israéliens que Washington recourra à son droit de véto à chaque fois qu’il s’agira de neutraliser une initiative visant à les condamner. Pourtant, les USA ne peuvent ignorer que leur politique est contreproductive à long terme. Car quand bien même certains analystes, assurent que «l'objectif de l'administration Trump n'est pas de ramener les Palestiniens à la table des négociations mais d'aider Israël à mettre fin au conflit avec ses conditions et légaliser son occupation», il n’en reste pas moins vrai qu’un tel objectif ne pourra jamais être atteint car il est en violation avec le droit international. Et tant qu’il primera, les desseins des américains et des israéliens sont voués à l’échec.

Nadia K.