Situation politique à Madagascar : M. Lamamra désigné par l’UA pour une mission d’évaluation

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a décidé de dépêcher à Madagascar, son haut représentant, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, pour évaluer la situation et appuyer le processus en cours dans ce pays. Selon un communiqué de presse publié samedi par l'Organisation africaine, Moussa Faki Mahamat a pris cette décision suite à «la demande de la partie malgache» à l’issue d’une rencontre entre le président de la Commission de l’UA et Rivo Rakotovao, président du Sénat, jeudi dernier à Addis-Abeba. Conformément à la Constitution du 11 décembre 2010, le président du Sénat de Madagascar, Rivo Rakotovao, assure l'intérim de la fonction du président de la République dans le contexte de l’élection présidentielle prévue le 7 novembre pour le 1er tour et le 19 décembre 2018 pour le deuxième tour.

Lors de son entretien avec Moussa Faki Mahamat, le président du Sénat a exprimé sa reconnaissance à l’Union africaine pour l’appui apporté en vue de surmonter la crise politique qu’a connue récemment Madagascar, et souligné la nécessité de son implication continue et active, a ajouté le communiqué de l'UA. Pour sa part, le président de la Commission a réitéré l’engagement de l’Union africaine à continuer à accompagner Madagascar pour l'organisation d’élections libres, transparentes et crédibles, en désignant l'ex-chef de la diplomatie algérienne a mené une «mission d'évaluation de la situation et a appuyé le processus de réconciliation en cours» dans ce pays africain.