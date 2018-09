Ligue arabe : Ahmed Aboul-Gheit dénonce

Le Secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul-Gheit, a dénoncé la décision des Etats-Unis de cesser de financer l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA).

Dans un communiqué, le chef de la LA a écrit qu'en prenant cette décision, les Etats-Unis démontrent qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités et qu'ils font fi des valeurs humanitaires. M. Aboul-Gheit tient Washington pour responsable des préjudices qui vont affecter environ 5 millions de Palestiniens qui dépendent des services fournis par l'UNWRA, notamment en matière de soins de santé, d'éducation et d'emploi. Dans un communiqué officiel publié vendredi, le département d'Etat américain a écrit que «les Etats-Unis mettent fin à tout financement de l'Office des Nations unies pour les réfugiés de Palestine.» Il qualifie l'UNRWA, qui offre des services humanitaires à plus de cinq millions de réfugiés palestiniens dans la région, d'»irrémédiablement biaisé».

La décision va encore aggraver les problèmes et les crises de l'UNWRA qui ont fait l'objet de sérieuses préoccupations tout au long de l'année passée, a dit M. Gheit.