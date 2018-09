Arrêt du financement américain au profit des réfugiés Palestiniens : Plan d’urgence

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a condamné la décision américaine de suspendre son financement pour l’agence, réfutant les critiques américaines pour l’agence onusienne, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

«Nous rejetons avec la plus grande fermeté la critique selon laquelle les écoles, les centres de santé et les programmes d’aide d’urgence de l’Unrwa irrémédiablement défectueux», a déclaré le porte-parole de l’agence, Christopher Gunness. «Ces programmes ont fait leurs preuves dans la création de l’un des processus de développement humain et des résultats les plus réussis au Moyen-Orient», a-t-il ajouté, rappelant que la communauté internationale, les donateurs et les pays hôtes «ont toujours loué les efforts de l'Unrwa dans ses réalisations et le respect des normes». Le porte-parole de l'agence onusienne a réitéré l'engagement de l'Unrwa qui «continuera à fournir ses services et une assistance de haute qualité à plus de 5,4 millions de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, y compris Al-Qods-est, Ghaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie». La décision de l'administration Trump de supprimer toute aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens va compromettre davantage les chances d'aboutissement d'un plan de paix américain, ont affirmé plusieurs observateurs n'excluant pas de vives tensions au Proche-Orient suite à cette décision. Samedi, l'Union européenne a appelé les Etats-Unis à reconsidérer leur «décision regrettable», soulignant l'importance de la poursuite de ce soutien international à l'Unrwa, qui gère des écoles pour des centaines d'enfants palestiniens dans les territoires palestiniens mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. «Cette décision regrettable des Etats-Unis de ne plus prendre part à cet effort international et multilatéral laisse un vide considérable», a déclaré un porte-parole du Service européen pour l'action extérieure, service diplomatique de l'UE, dans un communiqué. «Nous espérons que les Etats-Unis reconsidéreront cette décision», a ajouté le porte-parole. «Les Etats-Unis ont toujours joué, et continueront à jouer, un rôle essentiel dans tous les efforts pour instaurer la paix au Moyen-Orient», poursuit le communiqué.



L’ONU appelle à une plus grande mobilisation



L'Organisation des Nations unies a dit regretter la décision des Etats-Unis de cesser son financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), appelant les autres pays à aider à combler le déficit financier. «Nous regrettons la décision des Etats-Unis de ne plus apporter de financement à l'UNRWA, qui fournit des services essentiels aux réfugiés de Palestine et contribue à la stabilité dans la région», a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies. «Les Etats-Unis ont toujours été le principal contributeur à l'UNRWA. Nous apprécions son soutien au fil des ans», a ajouté le porte-parole d’Antonio Guterres. M. Dujarric a souligné que l’UNRWA bénéficie de la pleine confiance du chef de l'ONU. «Le Commissaire général Pierre Krahenbuhl a mené un effort rapide, novateur et infatigable pour surmonter la crise financière inattendue à laquelle l'UNRWA a dû faire face cette année», a-t-il dit. En janvier 2018, le gouvernement américain avait déjà considérablement réduit sa contribution à l’UNRWA. L’aide des Etats-Unis à l’agence onusienne pour l'année en cours était passée de 360 millions à 60 millions de dollars. Suite à l'annonce de cette réduction conséquente de la contribution américaine, le Commissaire général de l’UNRWA avait élargi la base de donateurs, levé de nouveaux financements considérables et exploré de nouvelles pistes de soutien pour parer aux difficultés financières. En outre, l’Office a pris des mesures de gestion internes extraordinaires pour accroître son efficacité et réduire les coûts. L'UNRWA a été créé en 1949 au lendemain de la guerre israélo-arabe de 1948 qui a provoqué le déplacement de 750.000 réfugiés palestiniens. Depuis 68 ans et en dépit des conflits et tensions dans la région, l’Office a continuellement apporté des services vitaux aux réfugiés palestiniens vivant en Cisjordanie (Al Qods-Est comprise) et dans la bande de Ghaza ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie. Plus de 5,2 millions de Palestiniens sont aujourd’hui enregistrés par l'agence onusienne comme réfugiés. «L'UNRWA dispose d’un solide bilan en matière de dispenses de services de qualité dans les domaines de l’éducation, de la santé et d’autres services essentiels, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, aux réfugiés de Palestine qui en ont grandement besoin», a rappelé M. Dujarric. Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les autres pays à aider à combler le déficit financier restant de l’UNRWA afin que l'agence onusienne «puisse continuer à fournir cette aide vitale, ainsi qu’un sentiment d’espoir pour cette population vulnérable».



« Une décision précipitée et dangereuse »



Le vice-premier ministre irlandais et ministre des affaires étrangères et du commerce a critiqué la décision américaine d'abandonner tout financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (Unrwa), dont l'aide à des millions de personnes se retrouve en péril, qualifiant la décision de «précipitée et dangereuse», a rapporté, dimanche, l'agence de presse palestinienne, Wafa. «Je pense que cette étape est précipitée et dangereuse et touchera négativement la région du Moyen-Orient», a déclaré Simon Covini, dans un communiqué de presse. «J'observe l’excellent travail de l’UNRWA qui fournit des services fondamentaux à des millions de personnes dont ceux de la bande de Ghaza qui n’ont nulle part où aller», a-t-il poursuivi, assurant que son pays était «toujours l’un des pays qui soutiennent l’Unrwa. «Nous poursuivrons ces aides ainsi que les discussions avec l’Union européenne et d'autres partenaires afin de parvenir à ce qui pourrait être fait pour soutenir l’UNRWA», a-t-il promis. Covini a souligné que les services fondamentaux de l'agence onusienne, sont «nécessaires et resteront nécessaires» jusqu’à ce que la solution au conflit palestino-israélien sera trouvée.

Ces coupes budgétaires «ne vont pas nuire également au budget de l'Autorité palestinienne, mais aux Palestiniens», a expliqué de son côté l'économiste palestinien Nasser Abdel Kareem. A Ghaza, l'arrêt des aides américaines à l'Unrwa va compliquer la vie de la majorité des deux millions d'habitants qui ont le statut de réfugiés, a-t-il soutenu, tout en ajoutant que quelques centaines d'employés de l'agence vont perdre aussi leur emploi, ce qui va provoquer des mouvements de contestation. Même constat du côté d’Ankara. Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a exprimé hier sa déception, estimant qu'une telle décision nuira à la vision de trouver une solution à deux Etats à la question palestinienne. «La déclaration regrettable, selon laquelle les Etats-Unis cesseront d'apporter une contribution financière à l'Agence UNRWA, a causé une grande déception», a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué transmis par l'Ambassade turque en Algérie. Ankara a estimé de ce fait, que cette décision portera atteinte «à la vision de trouver une solution à deux Etats à la question palestinienne et également à la paix et stabilité régionales». «Cette décision affectera la vie de plus de cinq millions de Palestiniens de manière négative», a regretté la diplomatie turque souligné la détermination de la Turquie à continuer à fournir tous les efforts pour appuyer l'agence onusienne. Le ministère a enfin annoncé que «cette question sera discutée en détail lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 27 septembre prochain», sous la coprésidence de la Turquie, Jordanie, Japon, Suède et de l'Union européenne, avec la participation du Secrétaire général des Nations unies et el Commissaire général de l'UNRWA.

R. I.