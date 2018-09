Disparition : Décès du moudjahid et homme de lettres Hafnaoui Zaghez

Le moudjahid et homme de lettres Hafnaoui Zaghez est décédé à l'âge de 91 ans et a été inhumé, samedi après-midi, au cimetière de Garidi de Kouba, à Alger. Le regretté a travaillé dans le secteur de l'enseignement comme consultant en éducation et comme enseignant. Il a également occupé plusieurs responsabilités au sein du corps de la Sûreté nationale, avant qu'il ne soit désigné Secrétaire général adjoint au sein du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI) à Tunis, de 1989 à 1992, puis au poste d'expert au Secrétariat général du même conseil, de 1992 à 1997, marquant ainsi la fin de son parcours professionnel. Dans le domaine de l'écriture et de la créativité, le défunt a, à son actif, 12 ouvrages, dont 4 nouvelles, 8 romans dont quelque-uns furent traduits vers plusieurs langues étrangères.