Tissemsilt : Lancement de la caravane juvénile d’art et de la culture

La première édition de la caravane juvénile d’art et de la culture a été lancée samedi à partir de Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs. Cette caravane, initiée par la direction de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme d’animation culturelle et parrainée par le ministère de tutelle à l’occasion de la rentrée sociale 2018-2019, cible plusieurs établissements juvéniles implantés à travers différentes communes de la wilaya, a indiqué le chef de service des activités des jeunes à la DJS, Kamel Mahroug. Le programme de cette caravane d’une semaine prévoit des pièces de théâtre, de la musique et chants, des activités récréatives, des jeux d’échecs et des expositions de livres et de photos mettant en exergue les sites touristiques de la wilaya dont son parc national de cèdre de Theniet El Had et autres créations des jeunes en travaux manuels, arts plastiques, philatélie et autres. Des documentaires seront projetés par des clubs audiovisuels des maisons de jeunes de la wilaya pour mettre la lumière sur les sites touristiques et religieux et les structures juvéniles et sportives de la région.