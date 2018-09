forêt de Yakouren : Lâchage expérimental de perdrix

Une opération de lâchage expérimental de perdrix a été effectuée le 27 août dernier au niveau de la forêt du site dit «Imghadhan», situé entre les deux communes, Ifigha et Yakouren, à une quarantaine de kilomètres à l’Est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Cette opération, première du genre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été pilotée par l’association des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou «Akfadou», en étroite collaboration des services de la Conservation des forêts et du centre cynégétique de Zeralda (Alger), a indiqué l’association initiatrice de cette opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions en présence du responsable local de la Conservation des forêts, Youcef Ould Mohand, et des responsables du centre cynégétique de Zeralda.

Les membres de l'association des chasseurs Akfadou à leur tête, le président Hocine Abdellaoui, ont tenu à remercier tous ceux et celles qui ont contribué a la réussite de cette opération visant l’augmentation du nombre de perdrix vivant dans cette dense et verdoyante forêt et assurer leur reproduction en nombre important.

Bel. Adrar