Ouargla : La vente de « M’naggar » à plein régime

Des quantités de dattes précoces, à moitié mûres, connues localement sous le nom de «M’naggar», sont visiblement plus importantes dans l’ensemble des marchés des fruits et légumes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on constaté.

Les vendeurs de ce fruit de la saison, cueilli avant maturation complète, exposent leurs marchandises aux consommateurs, à des prix oscillant entre 150 à 100 DA le kilogramme. Récoltée souvent tôt le matin par des grimeurs de palmiers à travers les palmeraies des vallées d’Oued Mya (Ouargla) et d’Oued Righ (Touggourt), durant la saison allant du juillet à la mi-septembre, cette espèce de datte, de couleurs jaune ou orange tachetées de marron claire et caractérisée par son goût légèrement acide et mielleux. Elle est généralement offerte à déguster fraiche avec du lait ou du l’ben (petit-lait).

La plupart des vendeurs de ce s variétés notamment «Ghars», «Takarmoust», «Timjouhart», «Litime» et autres, sont d’anciens agriculteurs où des jeunes aussi qui se sont lancés dans cette activité commerciale pour pouvoir soutenir le budget de leurs familles, mis à mal par les dépenses financières de la rentrée scolaire. Selon les chiffres de la direction locale des services agricoles (DSA), une production de plus de 1.4 millions quintaux de dattes de différentes variétés a été réalisée dans la wilaya d’Ouargla, au titre de la saison agricole précédente (2016-2017). Cette récolte de dattes concerne notamment les trois variétés principales, à savoir «Deglet-Nour», «Ghers» et «Degla-Beida», a-t-on expliqué. Une vaste campagne préventive de lutte contre les principaux ravageurs du palmier dattier, causant des dégâts considérables sur la qualité et le rendement de la production phoenicicole, dont le Boufaroua (un acarien de la famille des Tetranychidaes) et le Myelois (ver de dattes) a été lancée à Ouargla, par la DSA en collaboration avec la Chambre de l’agriculture de la wilaya.

Cette opération de traitement est répartie entre les trois intervenants habituels, à savoir l’Institut national de protection des végétaux, les opérateurs privés et les agriculteurs.

Parallèlement, de nombreuses actions de vulgarisation agricole en direction des agriculteurs, en matière de prise en charge du palmier dattier, notamment l’entretien et le traitement phytosanitaire, sont au programme de cette campagne. La wilaya de la Ouargla, l’une des grandes wilayas productrices de dattes de différents formes, couleurs et goûts, compte un effectif estimé à deux millions de palmiers productifs implantés sur une superficie de prés de 25.000 hectares, a-t-on signalé à la DSA.