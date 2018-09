Approvisionnement en eau potable : Une station de dessalement à M’sila

Un puits profond en réalisation au lieu dit «Lokmane» dans la commune d’Ouled Mensour, wilaya de M’sila, sera mis en service «avant la fin du mois de novembre prochain», a annoncé hier, le wali, Hadj Mokdad.

«Cet ouvrage hydraulique a le débit le plus élevé à l’échelle locale, estimé à 50 litres par seconde», a indique le chef de l’exécutif local, précisant que ce puits est doté d’une mini station de dessalement d’eaux saumâtres de la région.

Les travaux de réalisation de cette station de dessalement, d’une capacité de traitement de 4.500 m3/jour, ont nécessité la mobilisation d’un montant financé de 120 millions DA, a ajouté le wali.

Et de relever : La capitale du Hodna a bénéficié d’un programme d’urgence pour renforcer l’alimentation en eau potable (AEP) d’un coût d’un milliard de DA portant sur la réalisation de 16 forages et le rééquipement de 5 stations de pompage et 15 stations de raccordement.

Des efforts sont actuellement consentis par les services de la wilaya, selon M. Hadj Mokdad, dans les communes d’Ouled Addi Guebala et d’Ain El Melh, qui enregistrent un déficit «flagrant» en matière d’approvisionnement en eau potable , à travers la concrétisation de projets destinés à la mobilisation des eaux souterraines, la modernisation et la réalisation des stations de pompage et des réseaux de raccordement pour un investissement de l’ordre de 170 millions de DA.