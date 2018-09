Aïn Defla : 74 ha parcourus par le feu

Au total, 11 foyers d’incendies ayant ravagé près de 74 ha ont été signalés dans la wilaya de Aïn Defla du 1er juin au 23 août dernier, en baisse par rapport au bilan enregistré durant la même période de l’année écoulée (683,3 ha), a-t-on appris dimanche d’un responsable à la Conservation locale des forêts.

«11 foyers d’incendies ayant ravagé 73,8 ha ont été signalés dans la wilaya de Aïn Defla durant près de trois mois (1er juin-23 août)», a indiqué Abderrahmane Hamrani, inspecteur principal au sein du même établissement, faisant remarqué que le feu avait parcouru 681,3 ha durant la même période de l’année dernière à la faveur des 72 foyers d’incendies signalés çà et là à travers diverses régions de la wilaya. Les 11 foyers d’incendies en question ont touché 6,5 ha de forêts, 5,25 ha de maquis et 61,5 ha de broussailles, a-t-il expliqué.

Les communes les plus touchées par ces incendies durant la période considérée ont été celles de Ain Defla (57,05 ha), AïnTorki (6 ha), Benallel (3,5 ha), Hoceinia et Tarik Ibn Ziad (1 ha chacune) et enfin Arrib (0,25 ha), a précisé la même source.