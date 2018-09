Stratégie nationale de développement local : Convertir les zones humides en pôles touristiques

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a annoncé hier à Ouargla, le lancement, cette année, d’une opération de recensement de l’ensemble des lacs éparpillés à travers le pays «en vue de leur classification». «Une opération de recensement des divers lacs disséminés à travers le pays en prévision de leur classification et valorisation a été lancée cette année par une commission relevant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables», a indiqué Mme Zerouati en marge de l’inspection du parc urbain de la commune de Hassi-Benabdallah dans le cadre de sa seconde et ultime journée de tournée de travail dans la région. La ministre a souligne «la nécessité d’actualiser les études de projets destinés aux zones humides en prévision de leur classification, la protection et la préservation des ressources biologiques qu’elles renferment».

«Cette action s’insère», a-t-elle expliqué, «au titre de la nouvelle stratégie nationale de développement local en vue de convertir ces zones humides en pôles touristiques à même d’accomplir un rôle socio-économique et écologique».

S’agissant du parc urbain de la commune de Hassi-Benabdallah renfermant un lac, Mme Fatma-Zohra Zerouati a relevé que «les travaux de réalisation de ce parc ont accusé un flagrant retard», soulignant, à ce titre, qu’ «il appartient de coordonner les efforts avec les autorités locales pour faire un diagnostic de la situation actuelle en vue d’apporter l’aide, toutes formes, notamment l’accompagnement et le soutien financier pour aménager l’aire exploitable de cet espace, lieu de détente pour les familles de la région». Couvrant une surface de 58 hectares, ce projet n’a enregistré jusqu’ici que la réalisation de certains travaux, consistant en l’aménagement du lac, l’éclairage public, le réseau d’irrigation des arbustes et l’ouverture de pistes, selon les explications fournies sur site à la délégation ministérielle.

La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables a procédé, dans la commune d’Ouargla, à l’inauguration du siège de l’inspection régionale de l’environnement et une station de surveillance, relevant du secteur, réalisée au titre du programme spécial de développement des régions du Sud (PSDRS), avant de s’enquérir de la situation d’un jardin public et de la maison de l’environnement, cette dernière qui a servi de cadre à une exposition regroupant de nombreuses associations locales versées dans ce créneau. Mme Zerouati a suivi au terme de sa tournée une projection vidéo sur la campagne de collecte des bouteilles en plastique, organisée initialement à travers les différents établissements scolaires de la wilaya.